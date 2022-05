Senegalese president steunt PSG-speler die lhbti-shirt weigerde

In Frankrijk is een rel ontstaan rondom de Senegalese voetballer Idrissa Gueye, die weigerde een regenboogshirt van zijn club Paris Saint-Germain te dragen als steunbetuiging aan de lhbti-gemeenschap. Die boycot kwam Gueye op forse kritiek van binnen en buiten de Franse voetbalwereld te staan, maar de Senegalese president Macky Sal sprak woensdag zijn steun uit voor zijn landgenoot. Sal vindt dat „de religieuze opvattingen” van Gueye „gerespecteerd” moeten worden, zo schreef hij op Twitter.

De 32-jarige Gueye moet zich volgens Franse media melden voor de ethische commissie van de voetbalbond, die hem om opheldering vraagt. De middenvelder ontbrak dit weekeinde bij de selectie van zijn club in de uitwedstrijd tegen Montpellier (0-4 winst). Trainer Mauricio Pochettino wijtte zijn absentie aan „persoonlijke redenen”, zonder verder in detail te treden. Gueye kampte in elk geval niet met een blessure. Hij speelde vorig jaar ook al niet op de speeldronde in het teken van de Internationale Dag tegen Homofobie. De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu typeerde zijn gedrag eerder als „betreurenswaardig”.

Al zijn collega’s traden afgelopen weekeinde wel aan in een regenboogshirt ter ondersteuning van de lhbti-gemeenschap. De rugnummers van de voetballers waren in de regenboogkleuren afgebeeld. Gueye zelf heeft zich nog niet uitgelaten over de zaak, maar volgens de Franse krant Le Parisien zou zijn standpunt op religieuze gronden zijn gestoeld. De middenvelder zou islamitisch zijn en het dragen van het shirt zou mogelijk in verkeerde aarde kunnen vallen bij het conservatieve deel van zijn thuisland Senegal.