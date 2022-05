Afgelopen jaar schoof demissionair premier Mark Rutte (VVD) aan bij Nieuwsuur om zijn radicale ideeën over een nieuwe, open bestuurscultuur waarin de burger centraal staat te presenteren. Veel mensen waren na afloop teleurgesteld omdat hij weinig concreets naar voren bracht. Want er is een dringende reden om wél radicaal te zijn: de Toeslagen- en de ‘functie elders’-affaire zorgden voor dalend vertrouwen in politiek en bestuur.

Serv Wiemers is directeur van Open State Foundation

En die affaires passen in een patroon. Nederland scoort al jaren slecht op de internationale ‘Right to Information Rating’ (in de laatste editie eindigden we op de 75e plaats) en onderzoek van de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie wees eerder dit jaar uit dat ministeries in ruim 80 procent van de gevallen de wettelijke termijn voor het beantwoorden van een Wob-verzoek niet halen (Wob: Wet openbaarheid van bestuur).

Nu blijkt dat niet alleen met deze termijnoverschrijdingen de wet wordt overtreden, maar ook met het eigenhandig verwijderen van sms-berichten door de premier. Want sms’jes vallen gewoon onder het recht op overheidsinformatie; het zijn ook documenten. Drie jaar geleden heeft de Raad van State daar nog een heel duidelijke uitspraak over gedaan, waarbij ook de functie-gerelateerde berichten op privé-telefoons onder de reikwijdte van de Wob vallen. En het geldt voor alle chatberichten ongeacht de app, dus bijvoorbeeld ook voor Instagram en Facebook.

Overheidsinformatie

Er is iets goed mis in Nederland. De Raad van Europa constateerde onlangs ook al dat in ons land sprake is van „een cultuur bij overheidsinstanties om informatie als niet openbaar te beschouwen, tenzij er een goede reden is om deze openbaar te maken – in plaats van andersom”. En dat terwijl het recht op overheidsinformatie een fundamenteel recht is voor iedere burger waarmee de maatschappij democratischer, inclusiever en efficiënter wordt. Burgers hebben altijd het recht te weten wat hun overheid met hun geld doet.

Zelf bedenken of iets openbaar moet zijn of niet is het tegenovergestelde van openbaarheid

Dus moeten we een radicaal andere benadering rondom openheid omarmen en de oude bestuurscultuur bij het grofvuil zetten. Want het kan wel. Scandinavische landen beantwoorden Wob-verzoeken binnen een paar dagen, inclusief mails en berichten. In Noorwegen laten de ministers aan het eind van de week hun smartphones uitlezen door het kantoor van de premier. Zo moeilijk is het niet – als je maar wilt.

Impuls

Binnen de Nederlandse overheid willen genoeg ambtenaren werken aan een transparant Nederland. Dit lukt echter alleen als de politieke top zelf het goede voorbeeld geeft en actieve openbaarheid omarmt. Deze maand is nu net de Wet open overheid (Woo) van kracht geworden, de opvolger van de Wob. De Woo moet een impuls geven aan openheid, actieve openbaarmaking organiseren en termijnen verkorten. De Noren zijn al zover, en geven aan wat een belangrijke succesfactor is: openheid krijgt politieke prioriteit.

Naast de openheid rondom sms’jes betekent dat in Noorwegen bijvoorbeeld dat klachten over Wob/Woo-afhandeling iedere week in de ministerraad worden behandeld. Zo laat je als politieke leiding zien dat je de burger echt serieus neemt.

Zelf bedenken of iets openbaar moet zijn of niet is het tegenovergestelde van openbaarheid. Wat Rutte nu heeft gedaan – zelf bepalen welke sms’jes hij verwijdert – kan dus absoluut niet. Met de kennis van het moment kun je niet weten wat later relevant is voor verantwoording. Dat is ook een uitgangspunt van de Archiefwet.

Premier Rutte had in plaats van zijn vage ‘radicale’ ideeën van vorig jaar, twee voor hem echt radicale ideeën moeten lanceren: (1) meteen een smartphone kopen – zoals de rest van Nederland – en (2) zich aan de wet houden – zoals de rest van Nederland.