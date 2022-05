RIVM: zeven smaken voor e-sigaret zijn schadelijk voor gezondheid

Zeven ‘smaken’ voor elektronische sigaretten zijn schadelijk voor de gezondheid. Twee kunnen zelfs kankerverwekkend zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat donderdag een onderzoek publiceerde naar 23 smaakstoffen voor de e-sigaret, stelt dat de zeven schadelijke smaken verboden moeten worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er zijn momenteel veel verschillende smaakstoffen voor e-sigaretten te koop. Vanaf aanstaande juli zijn zoete fruit- en snoepsmaken niet meer verkrijgbaar, omdat de overheid het e-roken met name voor jongeren minder aantrekkelijk wil maken. Er blijven dan 23 smaken beschikbaar, die allen naar tabak smaken. Het RIVM concludeert uit onderzoek dat zeven daarvan aantoonbaar schadelijk zijn en vindt dat ze verboden moeten worden. Over de andere zestien stoffen is niet genoeg informatie om te beoordelen of ze schadelijk zijn.

Twee van de zeven smaakstoffen kunnen kanker veroorzaken, meldt het RIVM. Van een andere stof kunnen e-rokers een allergische reactie krijgen. Drie andere smaken kunnen bij een hoge concentratie vloeistof in de e-sigaret mogelijk gezondheidsrisico’s veroorzaken en nog een stof is irriterend en daarom mogelijk schadelijk voor de longen.

Over het wel of niet verbieden van de overige zestien tabakssmaken voor e-sigaretten, waarvan de schadelijkheid nog onduidelijk is, stelt het RIVM twee opties voor. De overheid kan die tabakssmaken ook verbieden, of deze juist op de markt houden om traditionele rokers te helpen stoppen.