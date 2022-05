Renske Vrolijk: ‘Pas toen ik het stuk af had en de partituur doornam dacht ik: jemig de pemig, dit is heftig’

Het kind zingt en is volmaakt gelukkig. Het heeft een goede stem en de droom van een leven gewijd aan muziek lijkt een haalbare droom. Maar dan raakt het die stem kwijt: de stem breekt en het kind beseft dat het een meisje is in het lichaam van een jongen. In #uncut, het nieuwe muziektheaterwerk van Renske Vrolijk, blikt de volwassen transvrouw Vivian terug op haar transitie en op het kind en de puber die ze geweest is. Vrolijk schreef het werk voor het Nederlands Kamerkoor, saxofoonkwartet Bl!ndman en cross-overensemble ORBI. #uncut gaat 24 mei in première in het O. Festival in Rotterdam en daarna op tournee.

Voor componist Renske Vrolijk (1965) heeft het werk een bijzondere betekenis, zegt ze in een videogesprek: het vertelt haar eigen verhaal. Op haar achttiende vond haar transitie plaats. Tegelijkertijd wil ze een universeler thema aansnijden: „Het kunstwerk moet groter zijn dan ikzelf. Het overkomt veel mensen dat ze hun droom kwijtraken en zich afvragen hoe ze hun leven dán zullen invullen.”

Vrolijk zong als kind op hoog niveau in de Koorschool Haarlem. De eerste productie waaraan ze meewerkte was Tsjaikovski’s Notenkrakersuite met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw: „De meeste mensen beginnen klein en werken omhoog, ik ben op het hoogste podium begonnen”, zegt ze lachend. Na haar stembreuk stopte ze met zingen: de nieuwe bariton was niet haar stem. De muziek bleef trekken, ze studeerde compositie, maar het bleef ook een worsteling. Na het behalen van haar diploma schreef ze lange tijd geen muziek en vond ze werk in de IT-sector. Later pakte ze het componeren weer op, met succes, maar pas toen ze twaalf jaar geleden een baan kreeg bij het Concertgebouworkest speelde haar voorgeschiedenis weer op: „Ik kwam in die zaal waar ik als kind had gezongen en dacht: ik heb hier nog iets liggen.”

Vrolijk benaderde het Nederlands Kamerkoor met het concept van de drie versies van Vivian, omdat ze er zelf als kind van droomde in het NKK te zingen. De drie rollen worden vertolkt door mezzo Eline Welle (Vivian als puber), tenor William Knight (Vivian als volwassene) en een wisselende jonge zanger uit de solistenklas van de Nationale Koren.

Carrousel van scènes

Het koor vertegenwoordigt de omgeving van Vivian, maar verschiet daarbij telkens van kleur: het is haar vader, haar moeder, het volk, de pestende kinderen op het schoolplein. Ook de muziek verschiet van kleur en sfeer. Gaandeweg begon ze de drie ensembles steeds meer te „klutsen”, zegt Vrolijk: „Als ik dit enorme palet aan mogelijkheden heb, moet ik het ook ten volle benutten, vond ik.”

#uncut is geen chronologisch verhaal, maar een carrousel van scènes rondom de transitie. Zo kan het dat Vivian-de-puber Vivian-de-volwassene verwijt dat zij hem heeft doodgezwegen: „Ook jij bent deel van mij geweest – dat is de waarheid die Vivian als volwassene onder ogen moet zien.” De strijd tussen de worstelende puber en de volwassene komt aan het slot tot een apotheose, waarbij het koor „lekker losgaat”: „Alle vooroordelen komen dan wel langs. Het is het kind dat hen uiteindelijk met elkaar verzoent.”

Ik heb ook nog nooit zo veel harmonieleerregels overtreden, voor zover ik mij al aan traditionele harmonieregels houd

Op voorhand gaf Vrolijk zichzelf voor dit werk alle vrijheid. „Van Louis Andriessen leerde ik ooit dat je niet op zoek hoeft naar je eigen stem, die klinkt toch wel door. Dat was een wijze les. Het was bevrijdend om me de hele koektrommel van de muziekgeschiedenis toe te eigenen, het voelde als een speeltuin. Ik heb ook nog nooit zo veel harmonieleerregels overtreden, voor zover ik mij al aan traditionele harmonieregels houd.” Zo is er een passage met parallel verschuivende blokakkoorden die de monolithische kracht van het collectief vertegenwoordigen, waartegen het individu een eenzame melodie zingt. Op een ander moment is ‘A whiter shade of pale’ van Procol Harum de inspiratiebron of creëert Vrolijk juist pure korale schoonheid.

Het onderwerp mag zwaar zijn, maar Vrolijk heeft #uncut met veel plezier gecomponeerd. „Ik had een sabbatical genomen bij het Concertgebouworkest en zat tijdens de lockdown maandenlang in mijn bubbel, voor mij was dat een heerlijke periode. Pas toen ik het stuk af had en de partituur doornam dacht ik: jemig de pemig, dit is heftig.”

O. FESTIVAL Van 20 t/m 29 mei 2022 brengt O. (voorheen Operadagen) op verschillende plekken in Rotterdam met ruim 90 opera-, muziek- en theaterproducties. Het festival trapt af met de wereldpremière van de opera The worlds wife van het Ragazze Quartet en Lucia Lucas, op poëzie van Carol Ann Duffy. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellingen van o.a. Nicole Beutler Projects, B’Rock met Muziektheater Transparant en Club Gewalt. Typerend voor O. zijn ook de ‘cabaretopera’ Steef’s O. Show, met Brigitte Kaandorp, Alex Klaasen en orkest, de ‘hardcore musical’ Gabber4Life en de ‘street art video opera’ The Scorched Earth Trilogy. De Litouwse muziekperformance Sun & Sea won in 2019 de Gouden Leeuw op de Biënnale van Venetië. Inl: o-festival.nl