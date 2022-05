Professionaliteit en een familiegevoel bij FC Twente

De echte klik tussen de speelsters van FC Twente en de nieuwe technische staf onder leiding van trainer Robert de Pauw, kwam er maar niet. „Het was niet de ideale wisselwerking”, zegt technisch manager René Roord. Al vroeg in het seizoen initieerde hij „gesprekjes” met afgevaardigden uit de selectie, met trainers en andere betrokkenen. Er moest iets veranderen wist Roord, als FC Twente opnieuw mee zou willen doen in de strijd om het landskampioenschap in het vrouwenvoetbal.

Het hielp weinig. „Toen hebben we in december besloten dat het beter was om volgend seizoen niet met de trainer verder te gaan”, zegt Roord. Die duidelijkheid bracht rust, weet hij nu. „Daar moet ik de staf en speelsters een groot compliment voor geven. Gek genoeg ging het vanaf dat moment beter”, zegt hij.

De resultaten in de competitie onderschrijven zijn conclusie. Na een wat moeizaam eerste deel, verspeelde FC Twente in de tweede seizoenshelft nauwelijks nog punten. Vrijdagavond kan zelfs met negen doelpunten verschil worden verloren tegen nummer twee Ajax, dan nog is de achtste landstitel binnen.

Persoonlijkheid

Opnieuw houdt FC Twente de twee clubs met een groter budget, Ajax en PSV, onder zich op de ranglijst. „Wat precies het verschil maakt, dat vind ik lastig om te benoemen. Ik kan niet bij die andere clubs in de keuken kijken”, zegt Roord. De randvoorwaarden die FC Twente creëert, het familiegevoel, dat krijgt hij steeds van speelsters terug in de bijna zes jaar dat hij nu technisch manager is. Die extra gezamenlijke activiteit, een lunch samen of gewoon spelletjes spelen; het moet ervoor zorgen dat aanwinsten zich ieder seizoen makkelijk aanpassen. Jonge talenten uit de eigen opleiding worden door oudere teamgenoten opgevangen.

Familie is ook het eerste woord dat in aanvoerder Renate Jansen opkomt als ze haar gevoel bij FC Twente omschrijft. Jansen, die vijftig keer voor het Nederlands elftal uitkwam, speelt sinds 2015 in Enschede. Haar teamgenoten zijn sindsdien nooit ver weg. Gevolg van het clubbeleid, dat voorschrijft dat een selectielid niet verder dan vijftig kilometer van Enschede mag wonen. „Het is heel fijn dat we met de meiden dicht bij elkaar leven. Na trainingen en wedstrijden ben je vaak bij elkaar. Je wordt er sneller een hecht team van.”

Bij het rondmaken van de selectie voor een nieuw seizoen wordt ook gekeken naar de persoonlijkheid van speelsters, weet Jansen. Ze ziet het terug op het veld. „Wij investeren erin om de groep dicht bij elkaar te houden”, zegt Roord. Zit iemand er doorheen, dan moet de groep sterk genoeg zijn om diegene snel weer op te beuren.

Knusse gevoel, warm gevoel

Ondanks de professionalisering van de afgelopen jaren, blijft het knusse gevoel belangrijk. Die twee gaan ook goed samen, vindt Roord. Meer geld en meer professionalisme hoeven geen „killer” te zijn. De Duitse topclub VfL Wolfsburg, waar hij met regelmaat op de tribune zit om zijn dochter en international Jill in actie te zien, is wat dat betreft een voorbeeld. „Daar volgen ze hetzelfde stramien. Een professionele omgeving, maar wel met een warm gevoel.”

Sinds de zomer van 2020 is Roord als technisch manager geen vrijwilliger meer. Vanaf dat moment viel de vrouwentak weer volledig onder de betaaldvoetbalorganisatie FC Twente. Sinds 2017, toen de club vanwege financiële problemen stopte met vrouwenvoetbal, werden de vrouwen ondergebracht in een stichting. „We zijn altijd financieel door de club gesteund. Maar het is een goed gevoel als je weer echt bij de organisatie hoort”, zegt Roord.

Er is ook weer meer mogelijk voor de vrouwenselectie. Jansen noemt de sportpsycholoog die is toegevoegd aan het begeleidingsteam. „Hij wist ons op belangrijke momenten nog net iets meer te prikkelen”, zegt ze. De lijntjes zijn ook korter geworden binnen de club, ook naar het eerste elftal bij de mannen. Maar wat er precies mogelijk is, valt samen met de prestaties. „Ik kan niet alleen maar blijven vragen, als daar vervolgens niets tegenover staat”, zegt Roord.

Kopduel tijdens FC Twente-PSV, de wedstrijd waarin de club uit Enschede officieus kampioen werd. Foto Vincent Jannink / ANP

Eerste profclub

De basis voor de successen werd ruim vijftien jaar geleden gelegd. FC Twente was in 2006 de eerste profclub die een vrouwentak oprichtte. Even dacht Joop Munsterman, destijds voorzitter van de club, dat hij met het eerste vrouwenelftal in de vierde klasse van de amateurs moest beginnen. Maar nog in datzelfde jaar richtte de voetbalbond KNVB een eredivisie voor vrouwen op.

Munsterman wilde graag iets met het vrouwenvoetbal doen. „Ik kon eigenlijk niet begrijpen dat zoiets nog niet bestond. Alleen in de regio rond Enschede waren al zoveel vrouwen met voetbal bezig.” Dat het vrouwen- en meisjesvoetbal potentie had, bleek wel uit de scoutingsdag die Twente organiseerde. „Daar kwamen zoveel meiden op af. Zelfs uit Denemarken en Engeland”, zegt Munsterman.

„We geloofden er niet in dat we amateurs alleen een goed tenue aan hoefden te doen om het profs te laten zijn”, zegt Mary Kok-Willemsen. Als manager vrouwenvoetbal was zij betrokken bij de opzet van de professionele academie voor voetbalsters bij FC Twente. Het eerste team als vlaggenschip, met daaromheen een opleidingsstructuur. „In de hoop dat het elkaar zou gaan versterken”, zegt Kok-Willemsen.

Talentvolle meiden kregen de optie om trainingen met hun opleiding te combineren. Niet eerst kilometers op de fiets heen en weer naar school en daarna trainen, maar een aanpassing van het ritme. Iets dat bij de jongens al gebruikelijk was. „Als een generatie voetbalsters gewend is om vier keer per week te trainen, dan vindt de volgende groep vijf keer ook gewoon”, zegt Kok-Willemsen, die van 2007 tot en met 2011 ook het eerste vrouwenteam trainde.

Salaris

In 2011 volgde een nieuwe stap voorwaarts, toen FC Twente de eerste club werd die speelsters een salaris verstrekte. „We haalden genoeg sponsorgeld binnen om hen te betalen”, zegt Munsterman. Die betaling hing samen met het aantal gespeelde wedstrijden; de speelster met de meeste caps verdiende het meest.

Het bezorgde FC Twente nog meer aantrekkingskracht. Toppers als Sherida Spitse, Sari van Veenendaal, Lineth Beerensteyn en Stefanie van der Gragt kwamen graag naar Enschede. „Bij ons kregen ze een huis, een auto en geld om van te leven”, zegt Munsterman.

Het niveau ging in de breedte omhoog, uit de jeugdopleiding stroomden speelsters door naar het eerste elftal. Landstitels volgden, FC Twente nam daarnaast deel aan de Champions League. Middenvelder Spitse werd in 2013 als eerste Nederlandse voetbalster verkocht, voor naar verluidt 25.000 euro aan Lillestrøm SK in Noorwegen. Na haar vertrokken meer Nederlandse speelsters naar het buitenland.

„Wisten wij dat we in die tijd de speelsters in huis hadden die later Europees kampioen [met het Nederlands elftal, in 2017] zouden worden? Nee. Wisten wij dat zij de rolmodellen voor het Nederlandse vrouwenvoetbal zouden worden? Ook niet.”, zegt Kok-Willemsen. „Maar we wisten wel dat we een omgeving hadden gecreëerd waarin voetbalsters kansen kregen. Wat dat betreft is er bij FC Twente niet veel veranderd.”