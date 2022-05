Plantendokter doet wonderen

Amresh Jokhoe (31) kocht een paar jaar geleden, toen hij nog in een studio van 21 vierkante meter woonde en het niet zo goed met hem ging, een pannenkoekplant. Hij zette de plant voor het raam, gaf hem water en haalde af en toe een blaadje weg. Algauw vormde de plant nieuwe takken en bladeren en Amresh knapte op. Hij kocht nog een plant, vond een volgende op straat, en binnen mum van tijd had Amresh zo’n tweehonderd planten in zijn kamer en werd hij door zijn huisgenoten ‘de plantendokter’ genoemd.

Vorig jaar verhuisde Amresh met een deel van zijn planten naar een ‘gemengd wonen community’ in De Meern waar hij met „bijzondere bewoners, zoals ex-dak- en thuislozen” samenwoont. Bij een tweekamerappartement kreeg Amresh een eigen tuin van drie bij drie meter tot zijn beschikking. De tuin werd opgeleverd als een lege plak aarde met wat ligusters eromheen. Amresh plantte een druif, een paar struiken lavendel en wat afgedankte planten die hij langs de weg vond. En weer begonnen de planten hier onmiddellijk te groeien.

Toen hij twee houten palen in zijn tuin wilde slaan om een hangmat op te hangen, bleef er rivierklei aan de grondboor hangen. De klei, een vettige, grijsrode substantie, zat nog geen halve meter diep in de grond. Amresh sloeg de palen alsnog in de aarde en hing zijn hangmat op. Toen hij vorige maand langs de stadsbibliotheek op het station wandelde, vond hij een boek over de geologische geschiedenis van Utrecht. Hij nam het boek mee naar huis en las dat onder zijn huis een rivier had gestroomd, die in de bronstijd als zijtak van de Rijn was ontstaan. De rivier werd later de Heldammer Stroom genoemd en meanderde zo’n vier kilometer door Midden-Nederland. Romeinen gebruikten de stroom voor hun nederzettingen en grensposten en boeren in de late middeleeuwen verbouwden hun graan op de oevers van de rivier. Wat als ik verder graaf, wat vind ik hier dan nog meer, dacht Amresh, nadat hij het boek had uitgelezen.

Inmiddels tiert het groen bijna zijn tuin uit. De vier paaltjes van de wilde vierkante meter zijn bijna niet meer te zien door het hoge gras, de boterbloemen en de jonge scheuten van een linde en een iep. De bodem is, zelfs met de aanhoudende droogte, altijd vochtig. De klei van de Heldammer Stroom houdt het water in de grond, vermoedt Amresh. Hij mag van de gemeente een meter van de stoep bij zijn tuin betrekken. Tegels eruit, planten erin. De schatten van de bodem laat hij voorlopig zitten, de oude rivier laat haar rijkdom ook boven de grond wel zien.

Nieuwsbrief NRC De Wilde Tuin Blijf op de hoogte van ons crowdsourcing project De Wilde Tuin Inschrijven