Philips-top behoudt bonussen ondanks kritiek aandeelhouders

In reactie op de recente ‘bonusrel’ bij Philips heeft het concern woensdag een verklaring verspreid waarin het de kritiek een „duidelijk signaal” noemt, die het „zeer serieus” neemt. Het bedrijf „legt contact” met aandeelhouders, om „echt goed te gaan luisteren”. Maar de verklaring rept niet over afzien van de toegekende bonussen.

Philips houdt vast aan de voorgestelde bonussen voor de bedrijfstop, hoewel zo’n 80 procent van de aandeelhoudersvergadering vorige week tegen stemde. Dat is een ongekende reprimande; doorgaans kunnen dit soort voorstellen op een grote meerderheid rekenen. De stemming bij Philips was overigens niet bindend.

„De goede verstaander leest in deze verklaring dat het advies in de wind wordt geslagen”, zegt een woordvoerder van beleggersvereniging VEB. „Alsnog bonussen uitkeren is wrijven in een vlek, heel slecht voor de naam Philips.”

Terugroepactie

De beurswaarde van Philips is het afgelopen jaar gehalveerd. Het zorgtechnologieconcern kampt met grote problemen door ondeugdelijke apparatuur.

Op dit moment haalt Philips wereldwijd slaapapneu-apparaten terug. Miljoenen apparaten in meer dan 130 landen moeten worden gerepareerd of vervangen omdat ze mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor de terugroepactie is 900 miljoen euro uitgetrokken. Daar kunnen nog kosten van juridische claims bij komen.

Naast de slaapapneukwestie spelen ook veiligheidsproblemen met beademingsapparaten die kunnen uitvallen zonder dat een alarm afgaat, en AED’s (defibrillatoren) waarvan de plakkers met elektroden los kunnen gaan tijdens de reanimatie.

De gewraakte bonussen betreffen onder meer een extra uitkering van 1,8 miljoen euro voor Philips-topman Frans van Houten. Aandeelhouders vinden die niet gepast en ergeren zich daarnaast aan de rekenmethode die Philips hanteert. Het bedrijf wil nog niet gerealiseerde omzet uit 2022 laten meetellen voor de bonus over het voorbije jaar. Het is ongebruikelijk vooruit te lopen op inkomsten uit de toekomst.

De woordvoerder van de VEB noemt het een „unieke situatie” dat er zoveel ophef is over de beloning. „Het afgelopen jaar rechtvaardigt geen bonussen, en al helemaal geen aanpassing van voorwaarden zodat de bonus hoger uitvalt. Voor gedupeerde consumenten is het al helemaal pijnlijk te zien dat er bonussen worden uitgekeerd.”

Philips’ raad van commissarissen verdedigde het bonusbeleid vorige week door te zeggen dat wegstemmen van de extra beloning voor de bestuurders ook de laag onder de top treft. Dat zou slecht zijn voor het bedrijf vanwege de enorme concurrentie in deze branche.

De omzet van Philips kwam afgelopen kwartaal uit op 3,9 miljard euro, 4 procent minder dan een jaar eerder. Het concern leed 152 miljoen euro verlies. Van Houten verwacht in de tweede helft van dit jaar betere cijfers te kunnen presenteren.