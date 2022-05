Pet Shop Boys zoeken het jongensachtig elan van hun klassiekers

Al die heerlijke hits, al die fijne synthesizermelodieën uit de jaren tachtig. De Pet Shop Boys kunnen ermee strooien alsof het pepernoten zijn, van ‘Suburbia’ tot ‘Domino Dancing’ en van ‘West End Girls’ tot ‘It’s a Sin’. Maar waar bleef woensdag in de AFAS live in vredesnaam de humor, het gevoel voor camp dat hun muziek altijd zo opzichtig omringde?

Zanger Neil Tennant is een stijve oudere heer met een gedistingeerde kale kop geworden, in een smetteloze trenchcoat die hem het aanzicht geeft van een bankier op weg naar de Londense City. Toetsenman Chris Lowe bleef zijn onbeweeglijke zelf, achter een toetsenbord waarop hij tenminste nog één van de weelderige partijen live inspeelt. Zestigers zijn het, angstvallig in de weer om het jongensachtige elan van hun klassiekers terug te halen. Maar ‘Opportunities’ met het winnende refrein „I’ve got the brains, you’ve got the looks: let’s make lots of money” kwam er bloedeloos uit, zonder de bijtende ironie van toen.

Invuloefeningen

Achter het scherm met de mathematisch strakke projecties en fraaie lichteffecten bevindt zich een band waarin vooral de vrouwen een doorslaggevende rol spelen, omdat ze Tennants nasale zang van kleurrijke achtergrondvocalen voorzien. U2’s ‘Where the Streets Have No Name’ in combinatie met de gay-discoklassieker ‘Can’t Take My Eyes off of You’ blijft een van de meest geslaagde mash-ups ooit. Nieuwe nummers ‘Monkey Business’ en ‘Dreamland’ zijn invuloefeningen van beproefde synthesizerdisco, waarbij vooral de beweging op het podium (waarom geen dansers met veren en tutu’s?) gemist wordt.

Bij dit twee keer uitgestelde concert leek het alsof de Pet Shop Boys onder een steen geleefd hebben. Geen enkele opmerking over de pandemie, geen woord over de oorlog in Oekraïne. 26 songs werden er met grote precisie doorheen gejast. Maar Neil Tennants slotsom „We were never being boring” maakten de Pet Shop Boys nauwelijks waar.

Pop Pet Shop Boys. Gehoord: 18/5, Afas, Amsterdam. ●●●●●