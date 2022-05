Opnieuw vertraging voor fabriek die Nederland van Gronings gas moet helpen

De ingebruikname van de stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek heeft opnieuw vertraging opgelopen. Dat heeft minister Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten. Vijlbrief noemt de tegenslag „moeilijk te accepteren”. Onduidelijk is nog of de vertraging gevolgen heeft voor de afbouw van de Groningse gaswinning.

De stikstoffabriek in Zuidbroek zet buitenlands gas om in zogeheten laagcalorisch gas, zodat het geschikt is voor de Nederlandse huizen. De bedoeling is dat Nederland daardoor niet meer afhankelijk is van Gronings gas en dat het veld daar op den duur dichtgaat. Volgens Vijlbrief verwacht de Gasunie dat de stikstoffabriek „met forse inspanningen” in september open kan.

De Gasunie wil dat de gaswinning uit Groningen met 1,2 miljard kuub omhooggaat, aldus de minister, maar hij wil daar vooralsnog niet in meegaan. Het ‘gasjaar’ loopt van oktober 2021 tot september van dit jaar. Daarna heeft het kabinet de ambitie om de Groningse gaswinning te stoppen. Vijlbrief zegt dat het zijn uitgangspunt blijft om het Groningerveld „zo snel mogelijk” te kunnen sluiten.

Waakvlam

Als de fabriek niet nog meer vertraging oploopt, zal het gasveld vanaf oktober 2022 „op de waakvlam” draaien. In dat geval blijft wel een productie van 1,5 miljard kuub per jaar nodig om in geval van nood, zoals extreme kou, te kunnen terugvallen op de gasvelden. Het kabinet heeft als doel de gaskraan in 2023 en uiterlijk 2024 definitief dicht te draaien.

De Groningse gaskwestie is een slepend dossier voor het kabinet, waarvoor (ex-)bewindslieden zich deze zomer moeten verantwoorden voor een parlementaire enquêtecommissie. Begin dit jaar maakte toenmalig minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) bekend dat er tot september dubbel zoveel gas nodig was uit Groningen dan voorzien. Ook toen kwam dat door een vertraging van de stikstoffabriek en meer vraag uit Duitsland.

Uit de provincie klonken toen woedende reacties: de Groninger Bodem Beweging fulmineerde dat het kabinet „speelde met de veiligheid” van de lokale bevolking.

Correctie (19 mei 2022): in een eerdere versie van dit artikel stond dat het kabinet de Groningse gaskraan in 2025 en uiterlijk 2028 wil dichtdraaien. Dit klopt niet; het moet zijn 2023 en uiterlijk 2024. Dat is hierboven aangepast.