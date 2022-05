Op het liedfestival in Zeist verdwijnt de moderne wereld, en bloeien hart en hoofd.

Anderhalve week lang viert Zeist - zoals elk jaar - de hoogmis van de liedkunst, het intieme mengsel van poëzie en piano. Het is een genre dat onder druk staat, want het vraagt een vorm van belezenheid en verbeelding die niet vanzelfsprekend meer is. Niettemin zijn er van die avonden, zoals woensdag, dat de betovering regeert en twee zangeressen en een pianist je ademloos meevoeren naar een ‘verloren’ wereld, waarin de natuur de spiegel was van het menselijke gevoelsleven.

Waar we tegenwoordig onze geliefde zo uit onze zak kunnen toveren voor wat facetimen, zo stelde componist Robert Schumann zich voor dat hij een vogel was om naar zijn geliefde te kunnen toevliegen.

De moderne wereld verdween woensdag gedurende anderhalf uur volledig achter de horizon in het recital van sopraan Nikki Treurniet, mezzo Barbara Kozelj en pianist Thomas Beijer. Het drietal wekte een tijd tot leven van onbestemde verlangens die gevangen zitten in een korset van ongeduld: minnaars kunnen elkaar niet met een druk op de knop bereiken, maar weten zich veroordeeld tot een bestaan in het eigen hart en hoofd. De seizoenen symboliseren daarbij het wachten, de bloei of de verkilling; het donkere bos en de zee het mysterie; de roos de maagdelijkheid (en wee degene die haar plukt); de regendruppel de traan – de mens bevindt zich nog middenin de cyclus van de natuur.

Treurniet en Kozelj zongen - samen en solo - in schilderachtige termen van licht en donker en tal van tussenliggende kleuren. Je hoorde in hun stemmen de zon in al haar tinten, van ochtend tot avond, als ook het schemeren en de nachtelijke droom. Pianist Thomas Beijer voegde via de vleugel zijn eigen stem aan de vertelling toe. „Kleurig zul je gloeien”, zongen beiden zangeressen in het slotlied Grüne, du Gras! van Dvorák. Het lied in bloei, dat vatte de avond wel zo’n beetje samen.

Klassiek Internationaal Lied Festival Zeist. (Mein Liebchen wir sassen beisammen.) Nikki Treurniet (sopraan), Barbara Kozelj (mezzo) & Thomas Beijer (piano). Gehoord 18/5, Grote Kerkzaal Zeist. Het festival duurt tot en met 22/5. ●●●●●

