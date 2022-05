Vroeger was het in de Stadsschouwburg zo: als je na de entree bij de zogenaamde Rotonde was aangekomen, had je links het mannentoilet en rechts het vrouwentoilet. Met die eenvoud is alweer vijf jaar geleden afgerekend. Of liever, er kwam een nieuwe eenvoud voor in de plaats, het genderneutrale toilet. Om bezoekers van de schouwburg die niet goed weten tot welk geslacht ze horen, of die bewust man noch vrouw zijn, of die bezig zijn iets anders te worden dan ze altijd waren geweest, of dachten te zijn – om die categorieën te ontzien kan iedereen op beide toiletten terecht. Simpel.

Nu moest ik er laatst na een voorstelling dringend naartoe – en was het woord simpel het laatste dat in mij opkwam.

Na opening van de deur overviel me bij het zien van vooral vrouwen een raar soort ongemak, alsof ik een pijnlijke fout beging, mij had vergist, ergens binnendrong waar ik niet thuishoorde. Na de eerste impuls van sorry zeggen en me bescheiden terugtrekken te hebben overwonnen, stapte ik de ruimte binnen.

Bril omhoog laten, ten teken dat de vrouw na mij zorgeloos kon gaan zitten? Of bril omlaag, als blijk van hoffelijkheid?

Een stuk of tien bezoekers stond er te wachten voor vier gesloten deuren. Ik was hier al eens geweest, maar die keren kon ik met versnelde pas, de blik omlaag, een wc uitzoeken. Daar was het nu te druk voor. Ik moest tussen de anderen wachten. Grappig hoe dat gaat: de mensen om mij heen zagen er ietwat stijfjes uit, als in een lift. We maakten er het beste van door elkaar zo min mogelijk aan te kijken.

Ineens hadden de vloertegels (zwart) mijn warme belangstelling. Ook vond ik enkele posters (van de voorstellingen Judas van Robert Icke en Eindspel van Samuel Beckett) reuzeboeiend. Op zoek naar de juiste houding kan een mens zomaar verdiept raken in een chromen omhulsel van een brandspuit. Of in een designer prullenbak, of in knusse lampenbolletjes boven een rij wastafels.

Een rij wastafels, waarboven nu geen enkele vrouw haar make-up bijwerkte. Geen man te zien ook die op z’n übermannelijks door de ruimte banjerde.

Iedereen afgepast, iedereen, kon je met een beetje fantasie zeggen, genderneutraal.

Ik was aan de beurt en liep naar een openzwaaiende deur. Een jonge vrouw verscheen, maar plotseling verstarde ze met een verwarde blik: de riem van haar tasje haakte aan de deurklink. Eventjes zichzelf niet, met een man in aantocht?

Ik staarde naar de wc-bril. Daar heeft zij dus gezeten, ging het door mij heen. Op een mannentoilet heb ik dat nooit.

Na mijn ding te hebben gedaan heerste de twijfel. Bril omhoog laten, ten teken dat de vrouw na mij zorgeloos kon gaan zitten? Of bril omlaag, als blijk van hoffelijkheid? Als een toiletvariant op de deur openhouden?

Ik besloot tot het eerste, waarom weet ik ook niet.

Bij het verlaten van de wc keek ik mijn opvolgster aan. We glimlachten beleefd, als twee vreemden die hier samen doorheen moesten. Die zich misschien tegelijk afvroegen af dit ooit zal wennen.

Auke Kok is schrijver en journalist.