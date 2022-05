‘Rusland ontketent wereldwijde voedselcrisis met blokkade graanexport’

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zegt dat Rusland een „graanoorlog” heeft ontketend en zo een wereldwijde voedselcrisis aanwakkert, doordat het land graan uit Oekraïne blokkeert. „Rusland voert niet alleen zijn wrede oorlog met tanks, raketten en bommen, maar ook met een ander verschrikkelijk maar stiller wapen: honger en ontbering”, zei ze woensdagavond tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over voedselzekerheid volgens internationale persbureaus.

Rusland houdt volgens Baerbock de graanexport tegen door Oekraïense havens te blokkeren en silo’s, spoorwegen en de velden van boeren te vernietigen. David Beasley, hoofd van het Wereldvoedselprogramma van de VN, waarschuwde Rusland dat „het niet openen van de havens een oorlogsverklaring zal zijn aan de wereldwijde voedselzekerheid, resulterend in hongersnood en noodgedwongen massale migratie.” Hij richtte zich tot Poetin: „Dit gaat niet over Oekraïne, maar over de allerarmsten. Als je ook maar enig hart hebt, open de havens.”

VN-baas António Guterres zei tijdens de bijeenkomst in de Verenigde Staten dat het wereldwijde hongerniveau „een nieuw hoogtepunt” heeft bereikt, waarbij het aantal mensen met ernstig voedseltekort in slechts twee jaar tijd is verdubbeld. Hij zei dat Oekraïne en Rusland samen bijna een derde van ‘s werelds tarwe en gerst produceren en de helft van de zonnebloemolie. „Er is geen effectieve oplossing voor de voedselcrisis zonder de voedselproductie van Oekraïne.”