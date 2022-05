Oekraïens-Belgische kinderradio die even niet over de oorlog gaat

Nataliya Dolinska klapt een paar keer stevig in haar handen, en daarna slaat ze zichzelf zachtjes in het gezicht, alsof ze weldra een wedstrijd lopen moet. Heeft ze van haar vader, oud-militair. Zelf had ze ook het leger in gewild, als ze op haar negentiende niet voor de liefde uit Kiev naar Leuven was gekomen.

Vanuit een studio op de zolderverdieping van een vrijstaande woning in Rumst, bij Antwerpen, pept ze zich op voor de tweede uitzending van de digitale radiozender Radio Kroeto – ‘cool’ in het Oekraïens. Drie uur lang zal ze samen met presentator Dieter Vandepitte, bekend van de Belgische omroep VRT, radio maken voor en door Oekraïense kinderen die vanwege de oorlog met Rusland naar België vluchtten. In het Nederlands en het Oekraïens. Om een brug te slaan tussen de twee werelden die ook in Vlaanderen op schoolpleinen samenkomen.

Vandepitte en zijn vriendin Ellen De Meyer, radio-ondernemers, wilden „iets doen” voor kinderen die naar België zijn gevlucht. Via-via kwamen ze uit bij Dolinska, een loopbaanadviseur die sinds de oorlog werkt bij een opvangcentrum voor vluchtelingen in Leuven. Ze coacht daarnaast migranten in haar eigen praktijk en noemt zich vanwege haar achtergrond „een expert in chaos”. Radio maakte ze nog nooit. „Maar ik geniet van improviseren.”

Afternoon of fun

De eerste show namen ze begin mei op vanuit een container in het onlangs geopende ‘nooddorp’, een veld met tot appartementen omgebouwde containers, aan de Antwerpse Linkoever. Toen luisterden er vijfhonderd kinderen, en daar waren Vandepitte en Dolinska hartstikke tevreden mee. Deze woensdag werken ze bij Vandepitte thuis. Vlak voor hij met zijn mengpaneel de eerste jingles instart, zegt hij tegen zijn vier studiogasten dat het vooral „een afternoon of fun” moet worden. Even niet denken aan de oorlog.

Als de uitzending begint, giechelen de twee Belgische studiogasten Saniyya (15) en Lauranne (14) zenuwachtig. Naast hen staan German (15) en Arina (16), zes weken geleden gevlucht uit Kiev en Charkov, nu wonend bij een gastgezin in Vlaanderen. Ze ogen timide. Maar er valt iets van ze af als ze door hun koptelefoon de stem van Anna Khodorovska horen, oud-winnares van The Voice in Oekraïne. Ook zij is onlangs naar België gevlucht en vertelt dat ze aan een missie is begonnen. Twee maanden geleden dacht ze vooral aan carrière maken in de muziek. Nu wil ze haar stem en haar platform gebruiken om „liefde te verspreiden”.

Ze vraagt het nieuwe nummer van de bekende Oekraïense songwriter Monatik aan, ‘Art Aborona’: de kunst van het verdedigen. Het ijs is gebroken, Arina begint te dansen, zoals ze thuis in Charkov ook graag deed.

Arina en German proesten het uit als ze een opgenomen gesprek met het zevenjarige jongetje Mischa horen, waarin hij vertelt dat de kakkerlakken voor zijn kameleon Tripsa zich in de ventilator van zijn gastgezin verstoppen. Humor, zegt Dolinska later, is in de communicatie met vluchtelingen het allerbelangrijkst. Lachen betekent ontspanning. Pas dan kom je echt bij mensen binnen. Met een gekke bek stelt ze haar jonge gasten op hun gemak als er een plaatje wordt gedraaid. Dan begint ze te dansen, in een zomerjurkje en op sandalen met hakken.

In een van de rubrieken vraagt Vandepitte haar het geluid van een wekker na te doen, net als de winnaars van tickets voor een attractiepark. Dat vindt ze geen probleem. Ze klinkt als een schorre pauw. In haar vrije tijd doet ze aan stand-upcomedy. Kennelijk is haar imitatie van een schildpad ongeëvenaard.

Het lukt maar niet te ontspannen

Ieder uur halen de tieners een strookje met daarop een maatschappelijk thema uit een kom, dat ze vervolgens gezamenlijk voorbereiden in een kamer naast de studio. Na een kwartier overleg gaat het in Radio Kroeto over het verminderen van plastic afval en in hoeverre hoge cijfers je toekomst bepalen. Niet, vinden de Vlaamse tieners, die allebei graag seksuoloog willen worden. De twee uit Oekraïne zijn het daar wel mee eens. Maar als haar microfoon uit staat, zegt Arina dat ze niet aan haar toekomst durft te denken. Ze weet niet eens hoe de dag van morgen eruit zal zien. German vindt het Vlaamse schoolsysteem maar soft, zegt hij. Er is veel meer pauze tussen de lessen dan hij gewend is. En toch lukt het hem niet om zich te ontspannen.

Hij schrijft gedichten om zijn zinnen te verzetten. Terwijl hij er een voordraagt, plukt hij aan de mouwen van zijn sweater. „Je bent het woord ‘pijn’ weer tegengekomen/ zo vertrouwd, inheems bijna”, klinkt het uit de mond van een jongen die al zoveel zag dat niet voor zijn ogen bedoeld was.

Vlak daarna vliegt er stom toevallig een straaljager laag over. Voor geen van de Vlamingen roept dat nare associaties op, maar Vandepitte ziet de paniek in de ogen van producer Svetlana, die ook voor het geweld op de vlucht sloeg. German zegt later dat hij trilde van angst. Gelukkig is Linda daar, een zevenjarig meisje dat haar kip Stippie mee naar de studio heeft genomen, een exemplaar dat weinig ziet door een pony van veren voor haar ogen. Als Stippie op het hoofd van Linda springt, is de hilariteit weer terug bij Radio Kroeto.

Een lach en een traan, dat werkt het best op de radio, zegt Vandepitte na de uitzending. Dolinska en hij zitten moe maar voldaan in zijn achtertuin in Rumst. Ze hebben drie uur lang onbezoldigd alles in het werk gesteld om Oekraïense én Vlaamse kinderen een leuke namiddag te geven. Gezien de brieven en reacties die ze kregen, zijn ze daarin geslaagd. Nog acht uitzendingen, dan gaan ze kijken of er nieuwe geldschieters te vinden zijn. Dolinska is tevreden, zegt ze. Ze leert elke week bij. „Maar het gaat er vooral om dat we gewoon even samen zijn.”