Nu het wat mooier weer wordt, zie je daklozen weer iets prominenter in het straatbeeld. „Mag ik u iets vragen? Kunt u iets missen?” Voor opvang, voor een broodje, voor whatever.

Ik zit op de fiets in spijkerbroek en T-shirt en word staande gehouden door een man. Hij ziet er enigszins haveloos uit. Ik ben in een goed humeur, stop en wil mijn portemonnee al pakken, ik heb altijd wel cash bij me.

Hij kijkt me aan en zegt: „Denkt u nog weleens aan de knickerbocker?”

