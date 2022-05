Minister: vertrouwen dat politiechef ‘goede stappen’ zet naar verandering van leiderschapscultuur

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) heeft donderdag in de Tweede Kamer gezegd er veel vertrouwen in te hebben dat de korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, de „goede stappen” zal zetten om de leiderschapscultuur in de organisatie te veranderen.

Lees ook: Tweede Kamer stelt politietop onder curatele

De minister ontraadt om die reden een motie waarin een meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, D66, PVV en SP) constateert dat de korpsleiding van de Nationale Politie al jaren „nog niet in staat is gebleken” een einde te maken aan een „onveilige werksituatie bij de Landelijke Eenheid (LE)”. Drie agenten hebben daar de afgelopen twee jaar zelfmoord gepleegd.

De bewindsvrouw liet wel weten het verlangen te steunen van een Kamermeerderheid om de korpsleiding onder verscherpt extern toezicht te plaatsen. „Ik onderschrijf de geest van de motie”, aldus Yesilgöz. De zogeheten commissie-Schneiders, die het afgelopen jaar werkte aan een advies voor een ‘verbeterprogramma voor de LE’, zal gaan „monitoren” hoe de reorganisatie van de LE uitpakt. De leden van de commissie hebben vrijelijk toegang tot agenten en krijgen alle informatie die ze willen zien. De commissie zal aan de minister rapporteren en aan de korpschef.

De minister zei „met kracht afstand te willen nemen” van de zin uit de Kamermotie - mede opgesteld door VVD-partijgenoot Ingrid Michon - dat de korpsleiding niet de noodzakelijke veranderingen kan doorvoeren. Als de Kamer die zin schrapt uit de motie, zal Yesilgöz deze steunen. De verwachting is dat de Kamer de motie niet zal aanpassen. Er komt dan extern toezicht en de korpschef blijft. De stemming over de motie is aanstaande dinsdag.

Henk van Essen liet na het Kamerdebat via het intranet van de politie weten „blij te zijn met de steun van de minister. De volledige korpsleiding is doordrongen van de noodzaak en urgentie van fundamentele veranderingen bij de LE”. Van Essen had intern laten weten te zullen opstappen als de minister niet nadrukkelijk haar steun in hem zou uitspreken.