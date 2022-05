Minister De Jonge wil deel vrije huursector reguleren

Het kabinet wil ingrijpen in de uiteenlopende huurprijzen op de woningmarkt door de vrije huurmarkt te gaan reguleren. Dat staat in de donderdag bekendgemaakte plannen van minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge (CDA) om meer mensen in Nederland aan een betaalbare woning te helpen. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, komt dan in een door het kabinet gereguleerde middenhuursector terecht.

Zo wordt voor huurders met een middeninkomen straks via een puntensysteem de huurprijs bepaald, zodat de huurder een prijs betaalt die past bij de kwaliteit van de woning. De bovengrens komt te liggen tussen 1.000 en 1.250 euro. Zo moeten huurstijgingen beperkt worden. Daarnaast zullen de huren van mensen met een laag inkomen verlaagd worden. Mensen die met een hoog inkomen in goedkope sociale huurwoningen wonen, kunnen daarnaast een huurverhoging verwachten afhankelijk van hun inkomen.

