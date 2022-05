‘Mijn moeder schermde ons af van het straatleven’

Wie is Rashida Tauwnaar (38) is dj Shug la Sheedah, een artiestennaam die ze ontleende aan de roman The Color Purple. Ze woont in Utrecht en werkt als producer bij muziekcentrum Tivoli Vredenburg.

‘Mijn moeder heeft ons drieën in haar eentje opgevoed. Ze was juridisch directiesecretaresse en werkte ’s avonds ook nog in de zorg. Ze was heel warm. We hadden het niet breed maar ik heb daar nooit iets van gemerkt. Op verjaardagen waren er geen cadeaus, maar elke vijf jaar kregen we een groot feest. Mijn broer deed waterpolo, mijn tweelingzus turnde en ik heb heel lang gevoetbald. Om de twee jaar gingen we naar Suriname. Begin dit jaar overleed mijn moeder, ze was 66 jaar.

„Mijn moeder had nog wel de koloniale blik. Wij leerden dat de maatschappij ons als ‘minder’ zou behandelen omdat we niet wit waren. Die nederigheid kwam vanuit de Surinaamse cultuur. Je hebt dat niet door, het is ingesleten, zoals mensen zich ook niet bewust zijn van white privilege. Mijn moeder dacht ook dat het superstrenge Surinaamse opvoeden in Nederland nog wel kon. Een grote mond werd niet getolereerd. Ook niet een vraag als: waarom mag dat niet? Ik heb wel wat klapjes gehad. Op mijn vijfde kreeg ik mijn eerste fiets en reed naar het einde van de flat. Was ze me kwijt. Bij het pak slaag dat ik toen kreeg, is de pollepel gebroken.

„Ze heeft ons afgeschermd van het straatleven. Een diploma moest er komen, welk maakte niet uit – wij besloten zelf hbo te doen. Elke week gingen we naar de bibliotheek. The color purple was een heel belangrijk boek voor mij. Het gaat onder meer over hoe mishandeling je kan vormen. Mijn dj-naam, Shug la Sheedah, komt van het personage Shug Avery.

„In de puberteit waren mijn zus en ik erg bezig met ons haar. We wilden het niet straighten, we wilden dreads. Dat was thuis een no go: te ordinair. Toen ik er ook nog voor uitkwam dat ik gevoelens had voor vrouwen, heb ik wel even een bak stront over me heen gehad. Wij hebben christenen, islamieten en rastafari’s in de familie en vooral de rasta’s hadden er problemen mee. Die kennen de Bijbelverzen nog beter uit hun hoofd dan de katholieken.

„Na verloop van tijd krijg je er schijt aan. Ik had een vriendinnetje, ik danste, trad op. In de theaterwereld is het doodnormaal om gay te zijn. Het nachtleven trok me aan, daar kwamen de vrije mensen, daar wilde ik terechtkomen. En dat is ook gebeurd.

‘Mijn vader heb ik pas vorig jaar leren kennen. In mijn jeugd was hij helemaal afwezig. De familie sprak niet over hem en wij mochten niets over hem vragen. Ik had zelfs nog nooit een foto van hem gezien – hij was overal afgeknipt. Hij was marinier en verslaafd, een junk, kregen we uiteindelijk op ons achttiende van mijn moeder te horen. Op een dag kwam ze thuis en was het meubilair weg. Schijnbaar heeft hij zelfs luiers van ons verkocht. Toen is ze vertrokken.

„De ziekte van mijn moeder maakte dat ik mijn vader wilde ontmoeten. Ik kreeg een burn-out, ging mediteren, bedacht: ik ben van twee mensen gemaakt. Mijn moeder moest erom lachen. Ze zei dat ze het jammer vond dat het zo was gelopen tussen hen. Zij hebben hun issues nooit uitgesproken. Dat was iets van die generatie, er werd niet gecommuniceerd. Onze generatie is juist altijd bezig met gevoelens uiten, dingen afsluiten.

„Het zwijgen over mijn vader heeft me geleerd dat openheid belangrijk is om een eigen mening te kunnen vormen. Wij hoorden altijd alleen dat hij niet goed was. Af en toe zeiden mensen dat ik zo op hem leek. Dat interpreteer je dan negatief. Maar hij heeft ook andere eigenschappen. Hij is heel warm, wilde bij de eerste ontmoeting gelijk een knuffel geven. Hij is vrijgevig, net als ik. Er is zoveel dat ik van hem heb. Het dwarse, het sportieve, de muziek. Het hosselen, maniertjes vinden om aan geld te komen. Hij bleek ook al jong bezig geweest te zijn met zijn afkomst. Daar komt mijn naam vandaan. Ik ben vernoemd naar een dochter van Mohammed Ali.

Al ken ik nu mijn vader, mijn moeder blijft mijn held

‘In de vijf jaar dat mijn moeder ziek was, gingen in Suriname de slavenregisters open. Haar grootste wens was met de hele familie naar de plantage te gaan waar wij vandaan komen. Dat is nog gelukt. Met de rolstoel in een bootje.

„Het verklaarde zoveel. De starheid in de familie, de boosheid, het niet goed relaties aan kunnen gaan, geen risico’s nemen, altijd in de pas lopen. Door te erkennen wat er in het verleden is gebeurd kwamen we als familie dichter bij elkaar. Mijn moeder had een andere vader dan haar broers en zussen. Zij was ook veel donkerder. Daar werd ze mee gepest. Tot het eind van haar leven heeft ze haar haar gepresst, puur omdat zij donker was en wist dat ze een tandje harder moest lopen. Dat kunnen wij, haar kinderen, ons niet meer voorstellen. Wij vonden onszelf gewoon mooi en leuk zoals we waren. Zij zei: ik ben zo trots op jullie dat jullie dat wel hebben, die trots.

„Al ken ik nu mijn vader, mijn moeder blijft mijn held. Ik vind het een geluk dat we op het laatst nog zoveel met haar hebben kunnen bespreken. Ook de pijnen. Ik ben blij dat die niet meegegaan zijn in het graf.”

