Kunstenaar Eli Content was altijd op zoek naar de Schepping

Op zaterdagen ging kunstenaar Eli Content meestal eerst naar de synagoge om direct daarna zijn atelier in te duiken. Het scheppingsverhaal bleek een onuitputtelijke inspiratiebron voor de schilder en vormt de rode draad in zijn oeuvre. Aanvankelijk maakte Content uitsluitend abstracte voorstellingen hiervan, om niet aan het tweede gebod van de Hebreeuwse Bijbel te tornen. In de loop van zijn carrière sloop echter de figuratie erin. Op ruige wijze schilderde hij mensfiguren, sjablonen en letters uit het Hebreeuwse alfabet die verwezen naar de Schepping.

Eli Content was al geruime tijd ziek. Twintig jaar geleden kreeg hij stembandkanker en de laatste paar jaar speelden zijn gezondheidsproblemen weer op. Hij was getrouwd met Karina Content (Schaapman), schrijver en oud-politica. Eli Content overleed donderdag op 78-jarige leeftijd.

Content werd midden in de Tweede Wereldoorlog geboren. Zijn ouders trouwden in 1942 in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam en sloegen datzelfde jaar op de vlucht. Ze kwamen in Zwitserland terecht en in 1943 kwam daar, in het plaatsje Vevey, Eli Content ter wereld. Na de oorlog zou de berooide familie Content zich in Hilversum vestigen.

Als tiener werkte Content als scheepskok voordat hij op zijn achttiende naar Israël emigreerde. Hij wilde ontsnappen aan het naoorlogse antisemitisme in Nederland. Na drie jaar keerde hij echter met heimwee terug en studeerde in de jaren zeventig een jaar aan de Ateliers ’63 in Haarlem (het latere De Ateliers). Afgezien daarvan was Content autodidact. In 1976 debuteerde hij in het Stedelijk Museum Amsterdam en zes jaar later ging hij als docent aan het werk op de kunstacademie in Kampen, waar hij tot 2005 aan verbonden bleef.

Dichtkunst en muziek

Content zag schilderen als een intellectuele bezigheid: veel lezen en zien was belangrijk om zelf kunst te maken. Hij bewonderde kunstenaars als Pablo Picasso en Karel Appel om hun onconventionele aanpak en hij hield van de dichtkunst en muziek: op de randen van zijn doeken krabbelde hij namen van zijn favoriete jazzmuzikanten en -nummers. In Amsterdam stond Content niet alleen bekend als schilder, maar ook vanwege de poëzie. Meer dan veertig jaar lang stempelde Content elke paar weken een door hem geselecteerd gedicht op een groot stuk papier en hing dat voor zijn raam aan de Weesperzijde.

Eind 2019 opende in het Joods Historisch Museum de eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van Content. So much I gazed on beauty toonde op chronologische wijze wanden overladen met weelderige schilderijen en tekeningen. Hier was goed te zien hoe Content in de loop van zijn carrière zowel op abstracte wijze vorm wist te geven aan de woestheid van de Schepping als met pasteuze mensfiguren. Alsof hij de gruzelementen uit zijn jeugd als bouwstenen gebruikte om de schepping te illustreren.

