Knallen met Défano Holwijn en Frenna in het meest inclusieve programma ever

Zo, even bijkomen van de woensdagavond. Twee dingen, zonder enig onderling verband trouwens. Eerst kwam Busje Komt Zo van Paul de Leeuw met live voice over Hans Kesting. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van dit programma. En wat een uitputtingsslag is dat. Met een touringcar reisden ze van Helmond naar Sassenheim, met onderweg drie stops in Berlicum, Rotterdam en Hellevoetsluis. Op elke halte wordt een wens of verzoek van een briefschrijver vervuld, dat is het idee. Deze keer: nog één keer een ritje in een tank voor een gepensioneerde landmachtman, een Songfestival-sjaal voor een mevrouw van 90, een nieuw servies voor ex-kankerpatiënt Annemarie, de laatste keer een Engelse wals dansen voor een mevrouw van 87, en een inhaalfeestje voor het veertigjarig bestaan van een bruin café.

Paul de Leeuw had er van meet af aan „de tyfus in” omdat de draaidag voor dit programma afgelopen zaterdag was. Hij dreigde het Songfestival te missen, en dus zette hij de vaart erin. Waren de haast, het gejakker en de vergissingen gespeeld of echt? Geen idee, maar de overrompeling van de mensen die ze bezochten was echt wel echt. Paul de Leeuw gaat goed op chaos en improvisatie, en Paul-liefhebbers vergeven hem blijkbaar alles, ook als hij zich gedraagt als een onhebbelijke baby onder tijdsdruk. Kesting depte ondertussen Pauls mondhoeken en lispelde in zijn microfoon nog wat valsigs over „de ware aard van dit tv-clowntje”.

Maar, hoe onstuimig en onrustig de rit ook was, aan het eind van Het busje komt zo worden alle losse eindjes keurig afgehecht en knap aan elkaar vastgeknoopt. In het bruine café in Sassenheim wordt gezamenlijk het Songfestival gekeken, de dame danst de wals en er worden twee jarigen verrast. Iedereen blij. En ik kapot.

Iedereen heeft een story

Uitrusten kon niet, want nu kom ik bij twee, en dat is dat de EO op woensdag by far het meest inclusieve programma ever uitzond. All of the Lights is een vierdelige serie, waarin één artiest optreedt met een gospelkoor. Dat klinkt duf, maar wacht tot je dit hoort: Défano Holwijn presenteert het, de youtuber met honderdduizenden volgers. En zijn eerste gast was Frenna, ook niet de minste rapper van Nederland. En die twee zitten dan in een schemerige studio, met aan de ene kant een gospelkoor dat swingt en zingt, aan de andere kant het publiek (Jong! Divers!) en daartussen een band en een huisrapper.

Défano vraagt Frenna naar de dark times in zijn life en wat gospel voor hem daarin betekent. Frenna, diamanten ketting, ring én oorbellen, Balenciaga zonnebril en Jordans aan z’n voeten, zegt dat elke persoon een story heeft en regenachtige dagen kent. Dan kondigt Défano aan dat het tijd is om de youth te liften en te „knallen”. Het ZO! gospelkoor schiet los en het lijkt alsof we in een kelderkerk in Amsterdam Zuid-Oost zitten. Buiten de studio deed Défano ook nog een real talk met Frenna. Frenna werd toen hij nog Francis heette en in de Haagse Schilderwijk woonde, met zijn ouders en vier broertjes en zusjes uit huis gezet wegens schulden. De lessen die hij eruit trok – ‘volg je dromen’, ‘ga ervoor’, ‘haal uit het negatieve iets positiefs’ – zijn manna voor het publiek.

Ik heb zitten timen, wanneer het eerste reli-addertje zou opduiken. Iets met Jezus, God, de Lord desnoods. Het kwam niet. Of nou, na tien minuten vroeg Défano het publiek om een ‘Amen’ en daarna barstte het koor los in een gelijknamig lied. Dat zie ik door de vingers. De uitleg dan van Brownie Dutch (ook rapper) dat gospel hoop en licht biedt in donkere dagen? Mwah, is wel een verwijzing naar het geloof, maar te subtiel om over te struikelen. Ik meen in minuut veertien één keer „Gods weg” gehoord te hebben, maar ik wil graag geloven dat ik het verkeerd heb verstaan.