Kiezen welke Palestijnen te helpen? ‘Niemand wil 70 jaar vluchteling zijn’

Welke Palestijnen hebben het het zwaarst en hebben het dringendst hulp nodig? De keus is ruim. De Palestijnen die al jaren min of meer opgesloten zitten in de Gazastrook? De Palestijnen die wegkwijnen in vluchtelingenkampen in Libanon of Syrië, dikwijls het mikpunt van discriminatie? Of misschien toch meer hun landgenoten op de Westelijke Jordaanoever, waar het Israëlische leger de laatste weken bijna dagelijks invallen doet, waarbij er geregeld doden vallen?

Philippe Lazzarini staat aan het hoofd van UNRWA, de VN-organisatie die al sinds 1949 humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen verstrekt. Hij wil geen rangorde aanbrengen in het leed van de Palestijnen. „Niemand wil vluchteling zijn, al helemaal niet zeventig jaar lang”, zegt hij op het kantoor van hulporganisatie Oxfam-Novib in Den Haag, waar hij zojuist overleg heeft gevoerd. Ook sprak hij nog vertegenwoordigers van de regering,

Zonder de hulp van UNRWA zou het leven van 5,7 miljoen Palestijnen nog uitzichtlozer zijn. De organisatie verstrekt twee miljoen zeer behoeftige Palestijnen voedselhulp en kleine hoeveelheden cash. Ook biedt ze jaarlijks miljoenen Palestijnen medische zorg aan, in 143 klinieken.

Een cruciale dienst – het UNRWA-vlaggenschip, volgens Lazzarini – is verder het onderwijs aan 539.000 Palestijnse kinderen, op ruim zevenhonderd scholen. Door de jaren heen hebben zo ruim twee miljoen kinderen een tamelijk goede opleiding genoten (althans vergeleken bij de rest van de regio).

„Vanmorgen had ik een ontmoeting met de Palestijnse ambassadeur in Nederland, Rawan Sulaiman, en zij vertelde me dat zij vroeger ook een UNRWA-school had bezocht”, zegt Lazzarini. „Er zijn meer van zulke succesverhalen.” Een voormalige leerling van een UNRWA-school uit de Gazastrook kwam zelfs terecht op het onderzoekscentrum van de NASA en hielp bij een project om een robot naar Mars te sturen.

Het kost UNRWA de laatste jaren echter steeds meer moeite om voldoende fondsen bij elkaar te schrapen en al zijn programma’s gaande te houden. Onder president Trump staakten de Verenigde Staten, een van de belangrijkste donoren, zelfs enige jaren alle hulp. Lazzarini: „Al meer dan een decennium verkeren we in een financiële crisis. De behoefte aan onze hulp is toegenomen, maar onze middelen zijn het zelfde gebleven.”

Hoe komt dat?

„Wij hebben de opdracht om voor een van de meest hulpbehoevende gemeenschappen in het Midden-Oosten het soort diensten te verzorgen dat regeringen gewoonlijk op zich nemen. Maar wij missen de mogelijkheid om zelf via belastingen geld op te halen. Het heeft er ook mee te maken dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen tegenwoordig minder prioriteit geniet, door geopolitieke verschuivingen en opeenvolgende crises in de regio. Dat versterkt het gevoel bij de Palestijnen dat ze door de internationale gemeenschap in de steek zijn gelaten.”

Hoe staat UNRWA er nu voor?

„We hebben vorige week gelukkig overeenstemming met de Europese Commissie bereikt over hulp ter waarde van 246 miljoen euro over een periode van drie jaar. Dat is overigens in lijn met de omvang van de hulp zoals die in eerdere jaren werd verleend. Maar we zien al een tekort aankomen dat overeenkomt met meer dan twee maanden van onze vaste uitgaven.”

Hoe gaat u met die chronische tekorten om?

„We hebben geprobeerd ons werk efficiënter te doen, maar het komt in de praktijk vaak neer op bezuinigingen. Zo zagen we ons genoopt de aantallen leerlingen per klas te verhogen tot veertig of vijftig kinderen, en we reduceren in de klinieken de tijd per patiënt tot twee of drie minuten. Eigenlijk noodzakelijke investeringen in IT stellen we uit.”

UNRWA heeft herhaaldelijk het verwijt gekregen kinderen les te geven uit boekjes met antisemitische en tegen Israël gerichte teksten.

„De Europese Commissie heeft een rapport daarover besteld bij het Duitse Eckert-instituut, dat vorige herfst is gepubliceerd. Dat gaf aan dat een deel van de problematische inhoud is verbeterd. De inhoud is nu merendeels in orde. UNRWA gebruikt overigens schoolboeken van gastlanden en wij hebben geen eigen boeken. Wij hebben een methode ontwikkeld die leerkrachten traint om zaken te bespreken die de VN als een probleem zien, op een manier die kritisch nadenken stimuleert. Daarbij hanteren we bij gevoelige onderwerpen, zoals het Israëlisch-Palestijns conflict, de muur op de Westelijke Jordaanoever, landkaarten en de bezetting, de terminologie die de Verenigde Naties daarover hebben afgesproken.”

Er zijn critici, vooral in Israël en de Verenigde Staten, die betogen dat de hulp aan Palestijnse vluchtelingen na ruim zeventig jaar beter kan worden gestopt. De Palestijnen zullen toch niet kunnen terugkeren naar het huidige Israël, zeggen zij.

„Je kunt toch niet zomaar zeggen: er is geen politieke oplossing gevonden, dus laten we de hulp aan de Palestijnen maar stoppen. Onze opdracht is om diensten voor de Palestijnen te verzorgen tot er een eerlijke en duurzame oplossing is gevonden. En die is er nog niet. Die politieke kwestie zal UNRWA niet oplossen, dat moeten de lidstaten van de VN doen via een vredesproces.”

Maar ook UNRWA heeft de Palestijnen heel weinig perspectief te bieden. Heeft dat niet ook zijn weerslag op uw organisatie?

„Het is frustrerend en er is dikwijls wanhoop. Maar wij investeren in de ontwikkeling van de mensen en helpen daarmee de regio. En wat zou het alternatief zijn, als we de hulp aan de Palestijnen stopten?”

Cv Rode Kruis De Zwitsers-Italiaanse Philippe Lazzarini (1964) werkte eerder voor de VN als humanitair coördinator in Libanon. Van 1989 tot 1999 was hij verbonden aan het Internationale Rode Kruis. Hij is opgeleid als econoom en leidt UNRWA sinds 2020.