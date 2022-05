Kamer stelt vragen na uitzending Ongehoord Nederland over ‘omvolkingstheorie’

Een meerderheid in de Tweede Kamer is bezorgd over een uitzending van omroep Ongehoord Nederland (ON) over de extreem-rechtse en omstreden omvolkingstheorie. De partijen VVD, D66, PvdA, GL, PvdD, CU, Denk, Volt en het lid Gündogan (bij elkaar 92 zetels) willen dat een dergelijke uitzending niet nog eens kan plaatsvinden en hebben Kamervragen ingediend bij mediaminister Gunay Uslu (D66).

Volgens de omvolkingstheorie, die in het domein van de complottheorieën thuishoort, wordt de Europese bevolking vervangen door niet-Europeanen die hoofdzakelijk islamitisch zijn. Deze theorie vindt wereldwijd aanhang onder extreem-rechtse partijen en wordt in Nederland vooral door FVD en PVV gebezigd. In een uitzending van Ongehoord Nieuws van 10 mei kwam de radicaal-rechtse Vlaamse politicus Filip Dewinter aan het woord over dit concept.

„Ons volk wordt vervangen door een ander volk. Samen met die bevolkingsruil komt ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door de immigranten”, zegt Dewinter in de uitzending, waarna op beeld door Nederlandse straten wandelende vrouwen met hoofddoeken te zien zijn. „Europa wordt Eurabia.”

Aanslagen

De uitzending, waarin Dewinter onweersproken bleef, is volgens Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) gevaarlijk. „Diezelfde theorieën vormde [sic] de basis voor aanslagen in Oslo, Christchurch en zeer recent Buffalo”, aldus Sjoerdsma, verwijzend naar een reeks aanslagen uitgevoerd door aanhangers van extreem-rechtse complottheorieën waarbij in totaal bijna honderdvijftig mensen om het leven kwamen. „Ook de AIVD waarschuwt er tegen.”

In een reactie aan de NOS laat voorzitter van Ongehoord Nederland Arnold Karskens weten dat Dewinter een legitieme gast is in het programma en dat de politieke partijen een „vals narratief” schetsen over de uitzending. In de betreffende aflevering van Ongehoord Nieuws zou volgens hem gesproken zijn over de voor Nederland „negatieve gevolgen van immigratie”. PVV-Kamerlid Martin Bosma noemt het stellen van de Kamervragen „doodeng”. De indienende partijen zouden de regering vragen „vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, de journalistieke vrijheid te beknotten en in te grijpen bij de staatsomroep”.