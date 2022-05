U01TSkVTJTIzJTIzQkFSQUslMkNORVVFJTIzSEFSUklFJTIzVSUyQ1NJRVJBQUQlMjNPTVZFUiUyQyUyM0QlMjNPUktBJTIzTSUyM1VSSyUyQ1dBUk1URVBPTVBFTiUyMyUyQ0FHTyUyM1IlMjNURUVSJTIzRSUyMyUyQ0MlMjNaT08lMjNFUk5BQVNUJTJDSE9FS1NUUkElMjNBVVRPJTJDVEFOVEUlMjMlMjNMT01CT0s=

Horizontaal: 1. ‘Rutte wiste jarenlang dagelijks __’ 6. Sobere huisvesting 10. __ Sachlichkeit 11. Geelen of Lavreysen 13. Tooit men zich mee 15. Ondersteboven17. Zwart-wit roofdier 18. Voormalig eiland23. Million Years __, Adele 24. Broze wegbedekking 25. Antwerpse attractie 27. Fout 30. ‘__ brengt onverwacht bezoek aan Israël en Palestijnen’ 32. Eigen vervoer 33. Is Margriet van Constantijn 34. Indonesisch gebied in Utrecht

Verticaal: 1. Bank 2. Is het vandaag, bijvoorbeeld 3. A Boy Named __, Johnny 4. Krachtig strippersonage 5. Mixdrank6. Mopperen in de bak 7. My __ is True, album van Elvis Costello 8. Wilde Sonneveld graag bij 9. ‘__ in oog maakt einde aan deelname Girmay in Giro’ 12. Verloopstuk 14. Zit in de gewrichten 16. A.k.a. Che 19. Past voor geld of kamer 20. Daarop zit je comfortabel 21. Past voor gebergte of olie22. Binnenvaartuig 26. Wijnmnd 28. Gaarne 29. Aldus de kip 31. Er is nog meer

Oplossing puzzel 18 mei. Horizontaal: 2. BEO 4. HAAKS 9. AAL 11. DOOR 12. GORE 14. CROCE 16. MACBETH 18. APES 19. NORS 20. SLA 23. URE 25. IKAT 27. IJLST 30. RIJMPAAR 32. SMAAD 33. ENER 34. DEPP 35. OMA 36. NEVEN 37. DUN Verticaal: 1. VACATURES 2. BLOESEMEN 3. ODE 4. HOMOPAREN 5. ARARAT 6. KGB 7. SOES 8. GEHAKTDAG 10. ARP 13. RTL 15. CSI 17. CSU 21. RIA 22. LIJM 24. RIJN 26. KADE 28. LAON 29. SAM 31. PRE 32. SPD In het midden: SIR PAUL