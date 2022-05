Hugo de Jonge wil flink ingrijpen op de huurmarkt

Hoe krijg je een woningmarkt die op veel fronten is vastgelopen weer in beweging? Experts opperen vaak één belangrijke maatregel: vergroot de gereguleerde huursector. Dan komt het middensegment terug, waardoor de spreekwoordelijke leraar en verpleger weer kans maken op een betaalbare huurwoning. Bovendien maakt dit het opkopen van woningen minder aantrekkelijk voor beleggers, omdat er minder rendement te behalen valt. Zo blijven er meer koopwoningen over voor de gewone man.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) heeft ernaar geluisterd en voert een rigoureuze wijziging door in de huurregels. De gereguleerde huursector wordt flink opgerekt: woningen met een huur per maand tot 1.000 euro, en wellicht tot 1.250 euro, gaan er per 2024 onder vallen. Nu ligt die grens op 763 euro; daarboven is de huur vrij. Op dit moment zijn er 640.000 woningen in de vrije sector. In de praktijk betekent het dat er momenteel naast sociale huur vooral ‘dure huur’ op de markt is: in tijden van schaarste is het immers „wat een gek ervoor geeft”, in de woorden Van De Jonge.

‘Absurde prijzen’

„We gaan dik negentig procent van de huur reguleren”, zei De Jonge donderdag bij een toelichting op zijn programma Betaalbaar wonen, waarin de maatregel staat. „Heel veel mensen lukt het nu niet een betaalbare woning te vinden. Of ze komen niet rond nadat ze een dure huur hebben moeten ophoesten. Vooral in de grote steden denken verhuurders het te kunnen maken absurde prijzen te vragen. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. De overheid moet de belofte van bescherming weer waarmaken.”

Het puntenstelsel, waarbij woningen op basis van kwaliteitskenmerken punten krijgen die de hoogte van de huur bepalen, wordt onder de nieuwe regels opgerekt tot 187 punten bij een huur van 1.000 euro (nu 142, bij een huur van 763 euro) of 232 punten bij een huur van 1.250 euro. Alleen als een woning méér punten heeft mag de verhuurder zelf een prijs overeenkomen met de huurder.

Met een grotere gereguleerde huursector wordt de huurprijs (en dus de huurder) een stuk beter beschermd, maar De Jonge raakt er verhuurders mee in hun portemonnee. Het risico, gaf hij ook zelf aan, is dat het niet meer rendabel is woningen te bouwen of te verhuren en dat er uiteindelijk mínder huurwoningen zullen zijn – en een betaalbare woning dus nog onbereikbaarder wordt.

Dat wil De Jonge voorkomen. „Het is balanceren”, zei hij een paar keer. Met een nog te bepalen ‘opslagpercentage’ zullen woningen die nu in de vrije huursector vallen maar straks gereguleerd zijn, extra punten toebedeeld krijgen. Zo kunnen verhuurders toch nog een wat hogere huur vragen dan in het huidige puntenstelsel het geval zou zijn.

Dat De Jonge aan het middensegment wil tornen, was al bekend. Maar hoe hij dat precies wil doen, is nog steeds niet besloten. De keuzes die écht bepalend zijn voor de portemonnee van de belegger, moeten nog worden gemaakt. Tot welk deel wordt de huurmarkt gereguleerd: tot 1.000 of 1.250 euro? Hoe groot zal het opslagpercentage uitvallen, en dus de compensatie voor het verloren rendement? Gaan de nieuwe regels alleen gelden voor nieuwbouwwoningen en huurwoningen die vanaf 2024 vrijkomen, of ook voor zittende huurders?

Eigendomsrecht

Ook juridisch is het balanceren voor De Jonge. „We maken inbreuk op het eigendomsrecht”, zei hij. „Dat moet proportioneel zijn. Er zal door beleggers bij de rechter worden betoogd dat dit een te grote inbreuk is. Hoe verder je gaat in het inperken van rendement, hoe beter je dat moet onderbouwen.”

Jack de Vries, voorzitter van VastgoedBelang, de belangenbehartiger van particuliere vastgoedbeleggers, vergeleek de plannen van De Jonge in een interview met vastgoedmarkt.nl al met „de zeven plagen van Egypte”. „Je krijgt haast de indruk dat de overheid de beleggers liever kwijt dan rijk is”, zei hij. Hij doelde onder meer op de verhoging van de overdrachtsbelasting, de beperking van de huurverhoging in de vrije sector en op de opkoopbescherming, die ervoor zorgt dat huizen niet zomaar kunnen worden gekocht met het doel ze te verhuren.

De Jonge was ook kritisch over vastgoedeigenaren, al zei hij dat er ook genoeg bonafide verhuurders zijn. „De huidige schaarste haalt niet het beste in mensen naar boven”, zei hij. „Ik wil dat iedereen die misbruik maakt van de schaarste de boodschap begrijpt.”

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, noemt de ingreep van De Jonge in de huurmarkt „heel fors” en „heel positief”. „Je ziet dat huurwoningen dik boven de 1.000 euro per maand kosten, zeker in de Randstad. Het hele middensegment is verdwenen. En dat is voor veel mensen de enige optie.”

Wel moet De Jonge goed kijken naar wat de gevolgen zijn, zegt hij. „De rendementen zijn al heel moeizaam te verwezenlijken. De prijzen liggen hoog en de rente loopt op. Beleggers komen er ook niet meer uit. Het kan gebeuren dat een groot deel van de particuliere verhuurders en een deel van de institutionele beleggers, gaat uitstappen. Dan dreigt er een soort stilstand.” Reguleren kan, denkt hij, als verhuurders voldoende gecompenseerd worden, of bijvoorbeeld korting krijgen op de grondprijs, zoals in sommige gemeenten al gebeurt.

Het ministerie gaat de komende periode in Utrecht, Zwolle en Doetinchem onderzoeken wat de effecten zijn van de regulering van middenhuur. Die informatie moet helpen bij de juridische onderbouwing van de maatregel.

De Jonge wil ook veel andere maatregelen doorvoeren die de betaalbaarheid van wonen moeten verbeteren, zowel op de huur- als koopmarkt. Zo wordt een biedlogboek verplicht, zodat het koopproces transparanter wordt en vriendjespolitiek niet meer mogelijk is. Er wordt meer gebouwd voor lage en middeninkomens. Gemeenten kunnen woningen gaan toewijzen, bijvoorbeeld aan mensen in bepaalde beroepsgroepen. Bij het aanvragen van een hypotheek wordt de actuele stand van de studieschuld bepalend in plaats van de beginstand. Ook de regels voor de huurtoeslag zullen worden vereenvoudigd.