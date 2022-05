Het ‘wonder van Gouda’: 16de-eeuwse schilderijen hangen nu weer in de Sint-Janskerk

De manifestatie ter opluistering van het 750-jarig bestaan van Gouda prijst zichzelf aan als een reis naar de zestiende eeuw. De Gotische Sint-Janskerk staat daarin centraal. Omdat de Beeldenstorm van 1566 aan Gouda voorbij ging, bleven de grote schilderijen die, in veel gevallen nog maar kort, op de altaren in die kerk stonden, gespaard. Toen de Sint-Jan enkele jaren later toch nog overging naar de hervormden, zijn deze katholieke altaarstukken er alsnog weggehaald. Enkele ervan, die tegenwoordig aan de overkant van de straat worden bewaard in Museum Gouda, zijn na 450 jaar tijdelijk weer in de oude kerk te zien.

Om daarmee te spreken van een tijdreis waardoor je „de zestiende eeuw binnenstapt”, is wat overdreven. Weliswaar staat de bezoeker oog in oog met indrukwekkende werken van renaissanceschilders als Pieter Pourbus (1523-1584) en Anthonie van Blocklandt (1533/1534-1583). Maar die staan op een relatief klein oppervlak bij elkaar in de zuidelijke zijbeuk en daarmee niet echt op hun oorspronkelijke plaatsen in de verschillende kapellen van de kerk. Het blijft daarmee vooral een museale opstelling. En hoewel wierook, geassocieerd met de katholieke eredienst, zijn geur afgeeft, voert de uitgestippelde route eerst door een soort kerk in de kerk uit de achttiende en negentiende eeuw. Een ruimte afgebakend door houten koorhekken biedt plaats aan een opvallende, theaterachtige constructie van protestantse snit, met banken rondom een houten preekstoel en doophek.

Anoniem, De maagd van Dordrecht, (1596, 883 cm hoog).

Foto Xander de Rooij Isaac Claesz. Van Swanenburg, Het ontzet van Samaria, (Circa 1599, 400 cm hoog).

Foto Xander de Rooij Pieter Pourbus, De doop van Sint Eustachius en zijn vrouw, (1557).

Foto Museum Gouda Anthonie van Blocklandt, De onthoofding van de apostel Jacobus de Meerdere, (circa 1570).

Foto Museum Gouda

Belangrijkste trekpleister

De 72 zestiende-eeuwse gebrandschilderde glazen die zijn ontstaan in de periode 1552-1603 worden alom beschouwd als de trots van de Sint-Jan. Maar het grootste ‘wonder van Gouda’, wordt gevormd door de zogenoemde kartons: tekeningen op ware grootte die zijn gebruikt om de glazen te vervaardigen. Museum Gouda toont een selectie van de soms metershoge bladen. Deze kwetsbare krijttekeningen worden slechts eens per tien jaar getoond, en daarmee vormen ze de belangrijkste trekpleister van de Goudse manifestatie.

Toch valt daaraan ook de aantrekkelijke manier te waarderen waarop de altaarstukken uit de eigen museumcollectie worden gepresenteerd en de bestaande onderdelen van de kerk onder de aandacht gebracht. Wie het aandurft, kan via een tijdelijke stellage een wandeling maken buiten langs het dak van de kerk. En bijna alle deuren naar onvermoede ruimtes in het gebouw staan open. Een lichte teleurstelling komt voort uit overmoed gewekt door verwachting: een doorgang die niet, zoals het oude opschrift ‘Librye’ erboven suggereert, leidt naar een onbekende collectie folianten, maar via een houten trapje naar misschien wel de enige deur die gesloten blijft.

Tentoonstelling Beleef het wonder van Gouda is t/m 1/10 te zien in Museum Gouda en Sint-Janskerk. Inl: beleefhetwondervangouda.nl ●●●●●