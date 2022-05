Het beleg en de val van Marioepol

De stad ligt in puin, een groot deel van de bevolking is gevlucht, duizenden burgers en duizenden militairen zijn omgekomen. Vanaf het begin van de Russische invasie heeft Marioepol, de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne, zwaar onder vuur gelegen. Toen het Russische leger de stad al vrijwel helemaal onder controle had, hielden honderden Oekraïense militairen nog wekenlang stand in het grote complex van de Azovstal-staalfabriek. Maar op 16 mei gaf de Oekraïense regering hen opdracht hun gevechtsmissie te staken - wat neerkwam op overgave. Na bijna drie maanden was de stad daarmee gevallen.