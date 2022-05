Helft vrouwelijke werknemers in overgang ondervindt hinder op het werk

Bij zo’n 173.000 vrouwelijke werknemers in Nederland zijn overgangsklachten in 2021 van invloed geweest op hun werk. Dat komt neer op 55 procent van alle vrouwelijke werknemers in de overgang, melden het CBS en TNO vrijdag. Van de groep vrouwen had 8 procent dagelijks last van overgangsklachten en 9 procent wekelijks.

Ruim een derde van de vrouwen in de overgang, de periode van een veranderend menstruatiepatroon die optreedt bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar, vindt dat zij soms minder goed functioneerden op het werk. Zij kampen bijvoorbeeld met pijnklachten, vermoeidheid of concentratieproblemen. Ook krijgt 30 procent soms te maken met ongemakkelijke situaties op de werkvloer, bijvoorbeeld vanwege opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken.

Zo’n 13 procent van de vrouwen in de overgang zegt in 2021 met beide problemen te maken hebben gehad. Een kwart van de vrouwen met overgangsklachten ervaart daarvan geen hinder op het werk, terwijl 20 procent zegt helemaal geen gezondheidsklachten te hebben als gevolg van de overgang.

Steun van leidinggevenden

Volgens de ondervraagde vrouwen met overgangsklachten is er meer behoefte aan steun van leidinggevenden binnen het bedrijf. Zo’n 57 procent zou hier vaker over willen praten met een leidinggevende, terwijl zo’n 17 procent dat momenteel al doet. Ook zou 15 procent van de werknemers met regelmatige overgangsklachten meer begrip of ondersteuning van een bedrijfsarts willen krijgen.

Lees ook dit commentaar: De overgang is niet alleen een vrouwenprobleem

Het onderzoek van het CBS en TNO was een vervolgmeting op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. De twee onderzoeksbureaus ondervroegen 4.500 vrouwen tussen de 40 en 75 jaar die in 2021 nog steeds werknemer waren, van wie ruim 700 met overgangsklachten. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer eind 2020 vroeg om het taboe op overgangsklachten te doorbreken.