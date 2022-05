Heilig dankzij een kerstliedje

Over hoeveel vroegmiddeleeuwse hertogen van Bohemen zal een Engelstalig kerstliedje bestaan? Waarschijnlijk maar over eentje, en die gelukkige hertog heet Wenceslaus. In het Nederlands is zijn bijnaam ‘de Heilige’, in het Engels ‘the Good’. De Christmas carol ‘Good King Wenceslas’ werd in 1853 geschreven en vertelt het verhaal van Wenceslaus en zijn knecht die op Tweede Kerstdag (de dag van St. Stefanus) door diepe sneeuw ploeteren om een arme man een aalmoes te brengen.

Het is twijfelachtig of de historische Wenceslaus dit gedaan heeft, maar het staat vast dat hij meteen na zijn dood als een heilige en martelaar vereerd werd. De bronnen over zijn leven zijn bijzonder schaars. Behalve twee passages in de kroniek van Widukind van Corvey, moeten we het doen met heiligenlevens van na Wenceslaus’ dood. Het spreekt voor zich dat zulke geschriften niet uitblinken in historische accuratesse, dus oplettendheid is vereist.

Wenceslaus werd geboren rond 907. Zijn vader overleed toen hij dertien was, waarna er ruzie uitbrak tussen Wenceslaus’ moeder Drahomíra en Ludmilla, zijn grootmoeder van vaderskant. Moeder trok aan de touwtjes als regentes, maar zijn opvoeding was in handen van oma – en zij onderrichtte hem op christelijke wijze. Té christelijk vond Drahomíra: haar zoon moest een heerser worden, geen monnik. Ze liet daarom haar schoonmoeder meteen in het jaar van Wenceslaus’ troonbestijging vermoorden.

De jonge koning was daarover zo ontstemd dat hij moederlief enige jaren in ballingschap stuurde toen hij in 921 achttien geworden was en zelf mocht regeren.

Na dit turbulente begin van zijn heerschappij, zette Wenceslaus zich aan het werk. Hij trachtte de ongedurige edelen van Bohemen in het gareel te krijgen en gebruikte de kerkelijke hiërarchie om de macht van de staat te vergroten.

Zijn grootste problemen kwamen van over de grens: Bohemen had veel te stellen met de landhonger van Hendrik de Vogelaar, de hertog van Saksen en koning van het Oost-Frankische Rijk. Hendrik sloeg in 929 het beleg voor Praag en Wenceslaus besloot het gevecht niet aan te gaan, maar een verdrag met zijn machtige tegenstander te sluiten. Bohemen zou elk jaar tribuut betalen aan de Saksenkoning, die het hertogdom toestond zelfstandig te blijven.

Deze onderwerping, hoe verstandig ook, viel niet bij iedereen in Bohemen even goed. Mokkende edelen verenigden zich onder Wenceslaus’ jongere broer Boleslav. Die pleegde samen met zijn gevolg in 935 een aanslag op de hertog toen die ter kerke wilde gaan. De priester zat in het complot en sloot de deur van het gebedshuis, waarna Wenceslaus zich doodvocht.

Boleslav nam de macht over en ging de geschiedenis in als ‘de Verschrikkelijke’. Wenceslaus bracht het er postuum beter vanaf. Hij werd de beschermheilige van Bohemen, kreeg een plein in Praag – en een kerstliedje waarin hij tot koning werd gepromoveerd.