Hedgefonds dat GameStop belaagde, redde het niet

De video liet weinig aan de verbeelding over. Vlammen, explosies, stofwolken en brokstukken. Beelden uit de miniserie Chernobyl, over de kernramp die halverwege de jaren tachtig plaatsvond nabij de gelijknamige stad in Oekraïne. Met in een herschreven ondertiteling de naam van de vijand: Melvin Capital, het Amerikaanse hedgefonds dat volgens de maker „te hebberig” was geworden en nu zijn eigen ‘Tsjernobyl’ verdiende.

Op het moment dat internetgebruiker Stonksflyingup in oktober 2020 op internetforum Reddit zijn aanval opende op Melvin Capital, had hij wellicht verwacht dat die financiële meltdown al snel zou volgen. Maar anderhalf jaar later krijgt hij alsnóg gelijk. Melvin Capital speculeerde op de neergang van gamewinkelketen GameStop en verloor. Deze woensdagnacht liet het zijn geldschieters weten alle activiteiten te staken.

Tot de misser rond GameStop gold Melvin Capital Management als een van de succesrijkste hedgefondsen van de laatste jaren. De investeringsfirma, opgericht door Gabe Plotkin, beheerde op zijn hoogtepunt zo’n 13 miljard dollar (12,3 miljard euro) aan kapitaal en hielp klanten aan rendementen van soms 30 procent per jaar. Een van de grootste krachten van Melvin was ‘shortselling’: speculeren op koersdalingen in plaats van op -stijgingen.

Kieskeurig

Plotkin stond tevens bekend als zeer bedachtzaam. Hij waagde zich weliswaar aan gedurfde beleggingen, maar was volgens zakenkrant Financial Times juist erg kieskeurig over welke geldschieters hij aantrok en mijdt de publiciteit. Dat mislukte bij GameStop: een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond dat Melvin 3,4 miljoen verkoopopties op het bedrijf had genomen, kreeg veel aandacht onder particuliere beleggers van internetforum Reddit.

Aan een verkoopoptie kleven grote risico’s. Bij zulke producten spreekt een investeerder in feite af dat hij een aandeel van een bedrijf op een afgesproken moment voor een bepaalde prijs verkoopt. Is een aandeel rond de einddatum minder waard geworden, dan kan hij met winst verkopen. Is de koers gestegen, dan loopt hij het risico dat hij met een groot verlies blijft zitten.

Melvin Capital was zeker niet de enige belegger die ‘short’ ging op GameStop. Het bedrijf stond er al jaren zo slecht voor dat er begin 2021 meer shortsellers waren dan gewone aandeelhouders. Maar dat was buiten een groep particuliere beleggers op Reddit gerekend, die de negatieve aandacht rond het bedrijf onterecht vonden en meenden dat GameStop juist veel méér potentie had dan de beurskoers deed voorkomen.

‘Dreun van de eeuw’

Die onenigheid sudderde een tijdlang door, maar kwam in januari vorig jaar opeens tot uitbarsting toen de Reddit-beleggers op grote schaal aandelen GameStop begonnen in te kopen. Hun doel: de koers „naar de maan” te krijgen en shortsellers de „dreun van de eeuw” uit te delen. In het geval van Melvin Capital lukte dat: binnen een maand stond het hedgefonds van Plotkin op een verlies van meer dan 50 procent.

Hoewel Melvin een deel van die verliezen het afgelopen jaar weer goedmaakte, ziet Plotkin toch geen toekomst meer in zijn fonds. Hij gaat deelnemers de overgebleven inleg uitkeren. „Ik heb alles gegeven wat ik had”, schrijft hij zijn geldschieters in een brief, waaruit de FT citeert. „Recentelijk was dat niet genoeg om de rendementen te leveren die je mag verwachten. Ik besef nu dat het tijd is afscheid te nemen van het beheren van extern kapitaal.”