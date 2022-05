Glennis Grace aangeklaagd voor mishandeling in supermarktruzie

Het OM heeft zangeres Glennis Grace gedagvaard op verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling in een supermarkt in Amsterdam. In totaal moeten zeven personen, van wie twee minderjarig, in oktober voor de rechter verschijnen voor een vechtpartij die op 12 februari in een supermarkt in Amsterdam plaatsvond. Dat meldt het OM donderdag in een persbericht.

De 43-jarige Glenda Batta, beter bekend onder haar artiestennaam Glennis Grace, werd op de dag van het incident samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in een vestiging van de Jumbo in het centrum van Amsterdam. Haar zoon zou uit de supermarkt zijn gezet omdat hij een e-sigaret rookte, wat volgens het rookverbod niet mag. De zangeres keerde ‘s avonds met een groep bekenden terug naar de supermarkt, waar een vechtpartij ontstond.

Na hun aanhouding kregen de verdachten een zogenoemde gedragsaanwijzing opgelegd. Ze mogen niet in de omgeving van de supermarkt komen en ook geen contact onderhouden met medewerkers van het filiaal.

Glennis Grace zei in april in een video spijt te hebben van het incident. Ze zei zich te hebben laten leiden door haar „primitieve moederinstinct”. De zaak van Grace en vier meerderjarige verdachten komt op 26 oktober voor, de twee minderjarige verdachten verschijnen een dag later voor het hekje.