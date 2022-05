Eindhovense terreurverdachten komen voorlopig op vrije voeten

Zeven Eindhovenaren die worden verdacht van terrorisme, komen voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank Rotterdam donderdag beslist, bevestigt een woordvoerder aan NRC. De rechtbank nam het besluit, na advies van de officier van justitie op basis van gesprekken van deskundigen met de mannen. De Eindhovenaren blijven nog wel verdachten en krijgen een enkelband. Twee van de negen verdachten werden eerder al vrijgelaten.

De mannen, tussen de 20 en 31 jaar oud, werden in september vorig jaar opgepakt omdat het Openbaar Ministerie signalen had ontvangen dat ze een aanslag wilden plegen. Tijdens een filmavond besprak een aantal van hen de mogelijkheid van het doden of ontvoeren van de politici Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie). Ook zouden ze gesproken hebben over een bomaanslag op chipmachinebouwer ASML in Veldhoven.

Donderdag liet de officier van justitie weten dat deskundigen onder meer op basis van gesprekken met de verdachten oordelen dat er geen sprake is van het „ideologisch legitimeren van geweld”. De verdachten zouden terreurorganisaties daarnaast niet steunen, in tegenstelling tot wat het OM aanvankelijk dacht. Eerder zeiden de advocaten van de mannen dat er sprake zou zijn geweest van foute humor tijdens het bekijken van een gewelddadige actiefilm.

