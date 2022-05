Pilot Duurhuur geeft sommige huurders toch de kans een woning te kopen

Maand na maand een torenhoge huur overmaken, terwijl een hypotheek voor hetzelfde huis veel goedkoper zou zijn – veel huurders zitten vast in deze situatie omdat ze geen hypotheek kunnen krijgen. Daarom zijn hypotheekverstrekkers BLG Wonen, Aegon, ING en Florius een experiment begonnen, de pilot Duurhuur.

Met hun initiatief denken de vier een grote groep huurders te kunnen bedienen die best willen kopen, maar dat niet kunnen omdat hun inkomen te laag is. BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, deed al in 2018 onderzoek naar dit fenomeen. Daaruit bleek dat ongeveer 550.000 huishoudens ‘duurhuurders’ zijn. Gemiddeld besteden zij 40 procent van hun netto-inkomen aan woonlasten; huur, gas-water-licht en belastingen. Dat is veel meer dan huizenbezitters eraan besteden. Zij geven maar 29 procent van wat er maandelijks binnenkomt aan het huis uit.

Dit heeft flink negatieve gevolgen, ziet Frank Soede, directeur van BLG. „Mensen lopen hierdoor veel vermogensopbouw mis. Starters stellen het krijgen van kinderen uit omdat ze in een situatie zitten die niet prettig aanvoelt. Dat maakt de groep gefrustreerd en boos.” Volgens het onderzoek zou 70 procent van de duurhuurders eigenlijk willen kopen.

Martin Hagedoorn van hypotheekadviesketen De Hypotheekshop merkt dit ook. „Onze adviseurs krijgen vaak mensen in hun spreekkamer die al lange tijd flinke huurlasten hebben en erop vooruit zouden gaan als ze konden kopen. Op basis van de leennormen kunnen ze dan toch geen hypotheek krijgen. Consumenten vinden het heel lastig dat te begrijpen.”

Lees ook: ‘Duurhuurders’ komen in aanmerking voor hypotheek

Vangnet

Jos van Baal was zo’n duurhuurder. Hij woonde sinds 2017 in een benedenwoning in Vleuten waarvoor hij maandelijks bijna duizend euro kale huur betaalde. Hij werkt in vaste dienst als instructeur bij City Skydive Utrecht. Op basis van zijn inkomen kon hij rond de 160.000 euro lenen. Dat was veel te weinig om op de overspannen woningmarkt rond Utrecht iets te kunnen kopen.

Het experiment met de speciale hypotheek voor duurhuurders bood soelaas. Kan een huurder aantonen al minstens drie jaar een huurcontract te hebben en op tijd te betalen, dan kan hij of zij extra lenen. De bank kijkt ook naar de huurlasten en de hypotheek mag dan maximaal 30 procent hoger zijn dan wanneer alleen naar het inkomen wordt gekeken.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vormt het vangnet onder de hypotheek, zodat de huizenbezitter nooit met een restschuld blijft zitten bij problemen door bijvoorbeeld werkloosheid of scheiding. Beperkende voorwaarde van de NHG is dat het aankoopbedrag van het huis maximaal 355.000 euro is.

Van Baal kwam voor deze regeling in aanmerking en slaagde erin een huis in de buurt te kopen. Daarvoor heeft hij net iets meer dan 220.000 euro betaald, een stuk boven zijn budget bij standaard leennormen. Zijn hypotheeklasten zijn iets minder dan 700 euro per maand. Daar zit ook nog een groot bedrag aan aflossing in. „Dat scheelt een hoop ten opzichte van de huur. Tegen de stijging van de huizenprijzen valt niet op te sparen. Met een huis kun je die stijging bijhouden en echt sparen.”

Koudwatervrees

Het is de bedoeling dat de komende twee jaar duizend huurders op deze manier met een hypotheek een huis kopen. Intussen loopt het experiment al bijna vier maanden, maar hebben pas twee mensen zo hun woning gekocht. Naast Van Baal is er nog maar één koper met een duurhuurhypotheek.

Hagedoorn van De Hypotheekshop vermoedt dat de NHG-grens hier een rol speelt. Ook zou de extra financiële ruimte niet groot genoeg zijn. „Het is fijn dat deze pilot er is gekomen, maar het woningaanbod blijft beperkt, zeker in het NHG-segment.” Niettemin: „Landelijk twee mensen is wel heel weinig.”

BLG-directeur Soede noemt ook de hoge huizenprijzen als oorzaak. „We waren ons daarvan bewust toen we ermee begonnen. Daarom is de looptijd van de proef ook op twee jaar gesteld.” Daar komt bij dat het tijd kost voordat de nieuwe optie bij het brede publiek bekend is.

Hij denkt dat het experiment huurders ook op een andere manier aan een woning kan helpen: door een eind te maken aan hun koudwatervrees. Bij een proef in 2019 gaf BLG zes duurhuurders een hypotheek, waarna de bank in korte tijd 1.700 aanmeldingen kreeg van nieuwe gegadigden. Opmerkelijk: een kwart van hen had ook een reguliere hypotheek kunnen krijgen.

Soede: „Toen bleek dat veel mensen het als een drempel ervaren om met een bank of adviseur in gesprek te gaan. Ze hadden het er met familie of vrienden over gehad en dachten daardoor dat een hypotheek krijgen toch niet zou lukken. Ook door de vele horrorverhalen nemen mensen aan dat niets mogelijk is. Het grootste effect was dat deze mensen de stap namen om met een adviseur om de tafel te gaan.”

Eigen berekeningen

Nieuwe huizenbezitter Van Baal herkent dit. „Al mijn collega’s zeiden dat je bij een adviseur meestal een veel hogere hypotheek kunt krijgen dan je verwacht. Daar blijkt dan dat je 20.000 of 30.000 euro meer kunt lenen dan je dacht, op basis van de berekeningen die je zelf op internet hebt gemaakt.”

Zelfs als het nu niet lukt een hypotheeklening te krijgen, kan een adviseur kijken welke stappen mensen kunnen zetten om het in de toekomst wel mogelijk te maken. Neem de zzp’er die nog maar een jaar bezig is en daarom nog niet kan laten zien dat zijn inkomen stabiel is. Als die nog een jaar doorbuffelt, komt een hypotheek wél in beeld. Of denk aan een starter die eventueel met hulp van de ouders eerst een studielening aflost.

Uiteindelijk zal het vaak een combinatie van maatregelen en ontwikkelingen zijn waardoor de duurhuurder de stap naar koop kan maken, concludeert Soede. „Wij geloven ook niet dat dit de ultieme oplossing is. De woningmarkt is zo ingewikkeld en heeft zo veel problemen dat heel veel kleine stappen samen aan een oplossing moeten bijdragen.”