De komende jaren dreigt zich een maatschappelijke ramp te voltrekken. Om klimaatverandering tegen te gaan wil het kabinet alle bestaande woningen over laten gaan op de elektrische warmtepomp. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) stelt vanaf 2026 verplicht dat cv-ketels door warmtepompen vervangen moeten worden. Minister De Jonge (Volkshuisvesting, CDA) werkt aan een wetsvoorstel om vanaf 2024 wijken van het gas te halen. Waar nodig leggen de gemeenten met dwang de uitvoering op. Het inefficiënte warmtenet is het alternatief voor de warmtepomp.

Mr. ir. Max Potter is inwoner van Den Haag.

De uitvoering van de maatregelen wordt afgewenteld op de huiseigenaren. De overheid beperkt zijn eigen rol tot het uitvaardigen van wettelijke geboden, verboden en dwangbevoegdheden. De consequenties voor huiseigenaren, van met name de oudere woningen, zijn fors. Mijn portiekwoning uit 1923 moet bijvoorbeeld ingrijpend verbouwd worden om een warmtepomp te kunnen plaatsen. Daarnaast moet mijn woning nog volledig geïsoleerd worden, wat een randvoorwaarde voor de warmtepomp is. De verbouwing en de te plaatsen installatie zal het bruikbare woonoppervlak significant verminderen, terwijl de appartementen al relatief klein zijn.

Naast de fysieke consequenties zijn ook de financiële gevolgen stevig. De overheid voorziet daar niet in, maar verwijst naar bestaande leenconstructies en beperkte subsidieregelingen. In mijn wijk wonen mensen die hard werken, financieel zelfstandig zijn, maar zulke kosten niet kunnen dragen. Mijn naaste buren zijn onder andere verpleegkundigen, postbodes, politieagenten, gepensioneerden, bouwvakkers, taxichauffeurs, snackbarhouders, studenten, dakdekkers en winkelmedewerkers.

De woningen in mijn wijk zijn, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, laag in verkoopwaarde. Het lukt mijn VvE met moeite om in het noodzakelijk onderhoud te voorzien. Zo wordt pas afgelopen najaar dubbel glas gerealiseerd. Simpelweg omdat het niet eerder is gelukt de benodigde investeringskosten op te brengen. Deze situatie herken ik ook in andere wijken in mijn stad.

Hogere exploitatiekosten

Het gaat niet alleen om de investeringskosten. Ook de exploitatiekosten zullen toenemen. Gedurende de transitie zullen de netkosten over een steeds kleinere groep klanten omgeslagen worden. De instandhoudingskosten van warmtenetten en warmtepompen liggen over het algemeen hoger dan bij een cv-ketel op aardgas. De overheid houdt hier geen rekening mee, maar spiegelt enkel de lagere energierekening als baat voor.

Die lagere energierekening kan echter ook bereikt worden met minder ingrijpende maatregelen. Zoals uitsluitend volledig isoleren. In de praktijk zullen de maatregelen door de hoge investeringskosten en de structureel hogere exploitatiekosten de burger dubbel raken.

In mijn omgeving merk ik dat het financieel rondkomen steeds lastiger wordt. De inflatie en krappe woningmarkt eisen hun tol. Deze maatregelen komen daar nog eens bovenop. Dit zonder zicht op het afnemen van inflatie en woningmarktkrapte. Een van de leden van mijn VvE heeft enkele weken geleden tijdens de ALV aangegeven de onlangs verhoogde VvE-bijdrage al niet meer te kunnen dragen en daarom verkoop van haar appartement te overwegen.

Wie denkt dat dit alleen een probleem voor de huiseigenaren is, heeft het mis. Het wetsvoorstel van minister De Jonge maakt het voor verhuurders mogelijk om de gehele investering door te berekenen in de huurprijs. Voor de huurder verandert feitelijk niets, behalve wellicht een iets lagere energierekening. Is het rechtvaardig om de huurder dan voor de investering op te laten draaien? De baten vallen immers grotendeels aan de verhuurder toe. Deze voorkomt tenslotte met de investering waardeverlies van de woning.

Lees ook: Kabinet komt met nieuwe tussenstap naar gasvrij wonen: cv-ketel maakt plaats voor (flink duurdere) warmtepomp

Alternatieven?

De regering lijdt aan een tunnelvisie. De warmtepomp en het warmtenet zijn voor een deel van de woningen inderdaad goede oplossingen. Voor een ander deel echter niet. Het is dan ook een raadsel waarom de regering zich beperkt tot de warmtepomp met als enig alternatief het warmtenet. Waarom worden veelbelovende alternatieven, zoals waterstofgas, bij voorbaat uitgesloten? Is het uitsluiten van alternatieven eigenlijk wel reëel, aangezien het stroomnet nu al vol zit en de extra belasting door al deze elektrische warmtepompen niet aankan? Zijn al deze aanpassingen wel mogelijk binnen bestaande milieukaders, zoals de beschikbare stikstofruimte? Als projecten en ondernemingen nu al stilliggen door gebrek aan personeel, materieel en andere beperkingen, wie gaat deze transitie dan uitvoeren? Niemand verplicht de regering om naar helemaal nul uitstoot te gaan of de maatregelen op deze manier uit te voeren. Dit zijn politieke keuzes.

En waarom wordt alles afgewenteld op de burger die het water al aan de lippen staat? Bij mijn naaste buren zie ik de schrik in de ogen als het over deze transitie gaat. Ze kunnen de uitvoering van dit soort ingrijpende projecten niet overzien en financieel al helemaal niet dragen. Het doel om de klimaatbelasting te minimaliseren is terecht en urgent, maar waar blijft het nationale deltaplan om dit te realiseren? Voorkom een maatschappelijke ramp, ook de zelfredzame burger heeft soms een helpende hand nodig.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven