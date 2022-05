De ‘sociale doodverklaring’ van Henri Dahlem door de Jehova’s Getuigen

Toen de koffer vol was, na twee jaar verzamelen, moest hij al zijn speelgoedautootjes weggooien. Zijn pleegouders waren er van overtuigd dat er demonen in de autootjes zaten. Henri, toen 7, was diep teleurgesteld. Het zorgde voor zijn eerste twijfels over het geloof waar hij al op jonge leeftijd mee in aanraking was gekomen.

Na de dood van zijn vader was Henri op vierjarige leeftijd op last van de Kinderbescherming uit huis geplaatst. Bij een echtpaar dat Jehova’s getuige was. Een uur per week sprak Henri Dahlem (nu 51) met zijn biologische moeder in het winkelcentrum om de hoek. Elke week had zij hem een nieuw speelgoedautootje gegeven. Pronkend van trots liet hij die dan aan zijn pleegouders zien.

Binnenkomen mocht de moeder nooit bij het pleeggezin in Tilburg, omdat ze was uitgesloten uit de gemeenschap van Jehova’s Getuigen, nadat ze ging samenwonen met een partner die niet was bekeerd tot het geloof. De pleegouders van Henri waren bang voor invloeden van buiten. Zijn pleegvader had zich binnen de organisatie opgewerkt tot ouderling; een status voor ervaren leden die veel tijd hebben geïnvesteerd in bijbelstudie en ‘pioniersdiensten’ waarbij ze langs de deuren gaan om nieuwelingen te werven.

Het kabinet stelde eerder deze week een onderzoek in naar de gevolgen van uitsluiting door gesloten religieuze groepen, zoals de Jehova’s Getuigen. De SP en VVD hadden daarvoor gepleit bij minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Die partijen maken zich al langer zorgen over uitsluitingen. „Ontoelaatbare praktijken”, aldus de VVD. De SP noemt het „psychische mishandeling”. Voorzitter Henri Dahlem van de Stichting Against Watchtower Shunning wil een civiele procedure starten tegen de Jehova’s Getuigen. Ook hoopt hij dat justitie de gemeenschap gaat vervolgen en een rechter het uitsluitingsbeleid gaat verbieden. In een vergelijkbare zaak in België zijn slachtoffers in het gelijk gesteld door de rechter, die oordeelde dat de Jehova’s Getuigen hebben aangezet tot discriminatie. Uitspraak in hoger beroep volgt eind deze maand. Ex-jehova’s stellen sociaal te zijn ‘doodverklaard’ na hun vertrek: familie, vrienden en kennissen binnen de gemeenschap hebben al het contact verbroken. Minister Weerwind heeft laten weten dat uitsluitingen in de huidige wet „als fenomeen als zodanig niet strafbaar” is gesteld. Wel zegt hij dat bepaalde „schadelijke praktijken” via het strafrecht of civiele recht kunnen worden aangepakt. Het ministerie gaat „voor de zomer” in gesprek met de slachtoffers.

In 2020 kwam het kerkgenootschap negatief in het nieuws toen onderzoekers van de Universiteit Utrecht constateerden dat de organisatie laks reageerde op meldingen van seksueel misbruik in eigen kring. Het gesloten karakter hield veel misbruikverhalen binnen de muren, slachtoffers durfden vaak geen aangifte bij de politie te doen. Deze week maakte minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) bekend dat hij onderzoek laat doen naar religieuze uitsluiting.

NRC sprak met vier leden die uit het geloof zijn gestapt - enkele van hen op basis van anonimiteit. Ze beschrijven de gemeenschap als een sektarisch bolwerk, waarin families verscheurd raken door interne regels. Als een Jehova’s getuige besluit te stoppen, wordt de gemeenschap geacht het contact te verbreken. De naam van de ‘afvallige’ schalt dan bij de eerstvolgende bijeenkomst door de zaal. Dat is de eerste stap van wat ex-getuigen omschrijven als ‘sociale doodverklaring’.

Een van de uittreders vertelt dat ze na dertig jaar trouw lidmaatschap uit de organisatie is gezet, nadat ze in een opwelling een kerstboom in huis haalde. Een flirt met andere religies is uit den boze. Toen ze haar broer vertelde over de boom heeft hij abrupt het contact verbroken. Ook andere familieleden heeft ze daarna nooit meer gesproken, tot haar man een ernstig ongeluk kreeg. Zou hij sterven, dan had ze vrijwel niemand meer. In dat soort situaties is een uitzondering mogelijk: de uittreder mocht haar jehova-zus bezoeken. De twee groeiden naar elkaar toe, tot haar man na een lange revalidatie weer naar huis mocht. Haar zus verbrak het contact. Nu kan je het weer alleen, was haar laatste boodschap.

Ex-leden typeren de orthodoxe gemeenschap als uiterst conservatief. Het praktiseren van homoseksualiteit is volgens de ex-leden uitgesloten. Mannen kunnen zich meer vrijheden permitteren dan vrouwen. Een uitgesloten lid zegt te zijn verraden door haar ex-partner. Die vertelde haar ouders dat ze een nieuwe vriend had, terwijl ze nog niet formeel van haar man was gescheiden. Dat druist sterk in tegen de gebruiken: een scheiding kan alleen doorgang vinden als de man het initiatief neemt of als hij een bijbelse zonde heeft gepleegd. Dat was niet het geval. Toen ze weigerde om de nieuwe relatie te verbreken en terug te gaan naar haar ex, is ze uitgesloten.

Er gaat geen dag voorbij dat de oud-leden niet denken aan de ‘oordeelsdag’. Op die dag zou de wereld vergaan en alleen gelovigen van Jehova overblijven in het paradijs. Vooral bij ingrijpende nieuwsgebeurtenissen als de aanslagen van 11 september 2001 in New York twijfelen ze of ze wel aan de goede kant van de geschiedenis eindigen. Ook de coronacrisis riep veel vragen op over wereldvernietiging en rampscenario's. Vragen waar jehova’s vaak een overtuigend antwoord op konden formuleren. Toch willen de uitgesloten leden nooit meer terug.

In de hiërarchie van de gemeenschap staan oud-leden helemaal onderaan. Een van hen vertelt dat ze op straat voor verrader is uitgescholden vlak na haar afscheid.

Nelson Mandela

Henri Dahlem werkte zich al op jonge leeftijd op in de religieuze rangorde. Terwijl zijn leeftijdsgenoten op het schoolplein voetbalden, kreeg hij bijbelstudie. Hij hoorde over de dag des oordeels, het moment van wereldvernietiging waarbij alleen Jehova’s getuigen overblijven in het door hun door god geschapen paradijs. De rest belandde in de hel. Als jonge getuige voelt Henri zich thuis tussen de oudere geloofsgenoten. Op zijn elfde houdt hij zijn eerste bijbellezing in de Koninkrijkszaal in Tilburg.

Op school miste hij de aansluiting met zijn klasgenoten. Kerst- en Sinterklaasvieringen bracht hij in een apart lokaal door, soms met andere kinderen van Jehova’s getuigen. In de pauze mocht hij nooit overblijven, maar lunchte hij bij ouderlingen in de buurt. Het zijn momenten waarop hij twijfelde. Maar lang duurde dat niet. Toen zijn pleegouders hem in de basisschooltijd een halfjaar lang lieten meegaan met de evangelisten langs de deuren, raakte hij gefascineerd door de bijbelse geschiedenis. Hij las graag de Wachttoren, het blad van de jehova’s.

Tegelijkertijd kreeg hij belangstelling voor onderwerpen uit de seculiere wereld. Op advies van zijn geschiedenisdocent ging Henri op zeventienjarige leeftijd een aantal maanden stage lopen bij de Wereldwinkel. Hij ging zich inzetten voor de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging. Ook al is het binnen de Jehova Getuigen niet de bedoeling dat je je politiek uit. Het vormde een opmaat voor de eerste breuk met de geloofsgemeenschap.

Op een dag vergat hij dat hij een button droeg van Nelson Mandela. Zijn pleegouders reageerden ontzet. Hij biechtte vervolgens op dat zijn slaapkamer volstond met boeken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Zijn pleegouders wezen hem dezelfde avond de deur.

Berouw en beterschap

Een paar uur later vertrok hij na een gesprek met ouderlingen ook uit de gemeenschap. Hij was achttien jaar. Het viel hem zwaar. De gemeenschap en het geloof waren cruciaal in zijn leven. Hij klopte aan bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daar vond hij aanvankelijk begrip, maar het liep uiteindelijk uit op een mentale dreun. De pedagoog misbruikte hem, zo vertelt Henri jaren later.

Vanaf dat moment voelde Henri zich verweesd, in de seculiere én de religieuze samenleving. Hij was gebroken en belde aan bij een jeugdvriend die geen Jehova’s getuige was. Henri vertelde over de zoektocht naar zijn identiteit, maar vond geen erkenning. Gedesillusioneerd pakte hij de trein richting Antwerpen. Suïcidale gedachten gierden door zijn hoofd. Hij kocht een pistool in de stad. Maar toen hij het wapen ter hand nam, redde een automobilist hem door op dat moment de weg te vragen. In allerijl stopte hij het pistool weg.

Een uur later probeerde hij de situatie te reconstrueren. Misschien was de toevallige passant in de straat toch niet zo toevallig, dacht hij. Misschien was het een ingreep van Jehova en wilde hij hem behoeden voor de hel van satan.

De volgende dag meldde Henri zich toch weer bij de Jehova’s getuigen in Tilburg. De maanden afwezigheid moest hij verklaren in een gesprek met ouderlingen, ervaren getuigen aan de top van de hiërarchie. Henri biechtte zijn zonden op en vertelde over zijn suïcidale voornemens. Hij toonde berouw en beloofde beterschap. Hij wilde meer uren maken om nieuwe getuigen te werven.

De vier mannen die hem aanhoorden, waren niet onder de indruk. De ouderlingen vertelden Henri dat ze een „gerechtelijk comité” vormden, in overeenstemming met de regels binnen de gemeenschap. Zijn biecht krijgt direct consequenties. Hij mocht geen Bijbellezingen houden en moest zich eerst bewijzen voordat hij weer volwaardig Getuige kon worden. De ouderlingen gaven hem vanwege zijn jarenlange loyaliteit aan de gemeenschap nog een kans.

Henri voelde zich bedrogen. Hij had niet verwacht dat zijn ‘biecht’ consequenties zou hebben. Toch durfde hij de banden met de Jehova’s getuigen op dat moment niet definitief door te snijden. Hij vreesde zijn vrienden en familie te verliezen. Pas jaren later, toen zijn oma (ook Getuige) overleed, verbrak hij alsnog de banden met de religieuze gemeenschap. Zijn naam schalde vlak daarna door de Koninkrijkszaal, het teken dat hij officieel uitgesloten was.

De uitvaartdienst was in de Koninkrijkszaal met tweehonderd actieve getuigen. „Ik kende ze allemaal. Niemand condoleerde me. Ze keken me niet eens aan.”

Henri heeft jarenlang geknokt voor erkenning. Hij is inmiddels voorzitter van de stichting die strijdt tegen sociale uitsluiting. De slachtoffers zetten in op een civiele procedure en hopen op een strafrechtelijke onderzoek. Daarnaast willen ze een wettelijk verbod op sociaal uitsluitingsbeleid. De oud-jehova’s volgen een Belgisch voorbeeld, waar de rechter de gemeenschap vorig jaar heeft veroordeeld vanwege aanzetten tot discriminatie.

De Belgische justitie noemde het uitsluiten van vertrokken leden een „omvangrijke, principiële zaak”. De rechter oordeelde dat „religieuze regels niet boven de wet staan”. De gemeenschap is in hoger beroep gegaan. Eind mei doet de rechter uitspraak.

In Nederland onderbouwen de jehova’s het uitsluiten theologisch. Ze verwijzen naar bijbeltekst 1 Korinthes 5: vers 11, vertelt Henri. „Zo iemand, zegt apostel Paulus, moet je negeren als een boze uit je midden. Ze associëren je – zonder hoor en wederhoor – als lasteraar, hoereerder, overspeler of dief. Vervolgens houdt het beleid in: mijd afvalligen als de pest.” Wie toch met uittreders blijft omgaan moet voor een comité verschijnen. In een uiterst geval kunnen ouderlingen besluiten tot uitsluiting.

Stille tocht

De gemeenschap zelf zegt in een reactie dat Jehova’s getuigen „nooit iemand automatisch uitsluiten”. Dat gebeurt volgens bestuurslid Michael van Ling alleen bij leden die gedoopt zijn en er „een gewoonte van maken” „bijbelse normen te overtreden en niet bereid zijn om te veranderen”. Van Ling onderstreept dat leden door hun doop hebben ingestemd met de religieuze normen van de gemeenschap. Ook zegt hij dat uitgesloten personen welkom blijven bij gemeenten voor „geestelijke zorg van ouderlingen”. Iemand mijden is bovendien „niet onrechtmatig voor volwassenen”.

De afgelopen jaren heeft Henri contact gezocht met tientallen leden die durfden uit te treden. Hun ervaringen lopen uiteen, maar kennen een gemene deler: de niet-aflatende twijfel over de waarheid die hen jarenlang is ingeprent. De doctrine van jehova’s is sterk en overtuigend. Het geloof loslaten, is niet eenvoudig. De oud-getuigen beschrijven de gemeenschap als een religieus Hotel California: het is mogelijk om uit te checken, maar het komt in veel gevallen niet tot een definitief afscheid.

De worsteling voor Henri bleef ook na zijn uittreden. Het ene moment verafschuwde hij zijn jehova-verleden, het andere moment miste hij het. Zeven jaar na zijn vertrek hoorde Henri dat de jehova’s in het nieuws zijn in verband met een seksueel misbruikzaak. Enkele slachtoffers doorbraken het jarenlange stilzwijgen en deelden hun ervaringen over seksueel getint wangedrag door machtige mannen. Er kwam een stille tocht in Emmen, georganiseerd door ex-leden. Op die avond legde Henri de kiem voor de stichting die nu strijdt tegen sociale doodverklaring.

Henri’s grote inspiratiebron is de Tsjech Václav Havel, de kritische publicist die het zwijgen werd opgelegd maar later vrijkwam en president werd. Op de vraag wat hij hoopt te bereiken met zijn strijd tegen de jehova’s, citeert hij Havel. „Hoop is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets betekenis heeft, ongeacht de uitkomst.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.