Dure benzine? De eerste die verliest is de pomphouder

Je ziet het aan de kaas, zegt Maria Leus. De inkoopprijs is al twee keer verhoogd sinds januari. „We zijn dus van leverancier gewisseld. Ook bij de nieuwe leverancier is de kaas duurder – vijftig plakken kosten 2,50 euro meer dan in januari. Maar we berekenen de stijging niet door aan onze klanten, hoor. Nog niet.”

De zon schijnt fel op benzinestation Leus, aan de rand van Almelo. Zes grote jongens lopen de pompwinkel in – langs emmers vol bloemen, roze badspullen, chocola en knuffelberen. Ze gaan naar de eethoek achterin en bestellen grote borden frites met stukken vlees eroverheen. Dat zijn jongens van de Landbouwschool om de hoek, zegt Rob Leus.

Waarom merken de klanten van Rob en Maria Leus (beiden 66 jaar) nog niets van de gestegen inkoopprijzen voor het eten? Rob: „Ik vind het wel prettig om de goedkoopste te zijn in de omgeving.” Maria: „En prijzen verhogen is ook gewoon gedoe. Voor broodjes en maaltijden moet je overal de prijzen aanpassen. Op het menu, op de borden, op de website, in de kassa. Dat kost zo veel werk, en eigenlijk hebben we daar het personeel niet voor.”

De gestegen prijzen voor frisdrank hebben ze bij Leus al wel doorberekend aan klanten: dat is één druk op de knop, voor alle gekoelde machines.

Inflatie. Gestegen brandstofprijzen. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn voelbaar op deze 7.000 vierkante meter in Almelo. Al 25 jaar runnen Rob Leus, zijn vrouw en twee volwassen kinderen hier een grote benzinepomp, wasstraat, winkel en broodjeszaak annex snackroom – compleet met zithoek.

Dit is de grootste vestiging van het familiebedrijf, dat inmiddels elders in Almelo nog twee wasstraten en drie pompen heeft. Ze hebben 92 mensen in dienst. Tussen de middag staan vaak wel vijftig mensen in de hoek met snacks en broodjes.

Omzetdaling

Uit een recente enquête onder kleine en middelgrote ondernemers, van MKB-Nederland en VNO-NCW, blijkt dat 60 procent „beperkte” gevolgen voor hun branche merkt van de oorlog in Oekraïne en 33 procent „grote” gevolgen. Van al die ondernemers verwacht de helft in mei, juni en juli stagnatie van de omzet, 33 procent verwacht een omzetdaling tot 20 procent, 9 procent nog meer.

Ruim de helft van alle bedrijven ervaart „ernstige” problemen met de beschikbaarheid van grond- en brandstoffen. De meeste zien „nauwelijks kans” de prijsstijgingen door te berekenen aan klanten, blijkt ook uit die enquête, en 7 procent lukt dat helemaal niet. „Dit heeft direct invloed op de liquiditeit en de reserves”, meldt een van de ondernemers.

De firma Leus in Almelo merkte het meteen op 6 maart dit jaar, vertelt Rob Leus. „Opeens ging de benzineprijs bij onze leverancier keihard omhoog. De prijs aan de pomp konden we niet meteen verhogen. Dat deden we geleidelijk. Je hebt concurrenten – in feite bepaalt de concurrentie de prijs.” Het gevolg? Een paar dagen lang verloor Leus 13 cent per liter benzine; dagelijks 5.200 euro verlies op 89.000 euro benzine-omzet.

Maar hij bleef rustig, zegt hij. „Je moet nooit zenuwachtig worden. Ik zit al 42 jaar in dit vak. Toen we nog Shell-dealer waren, merkten we soms dat de bruto marges omhooggingen, zonder dat dat voor óns voordeel bracht. Dan zei Shell doodleuk: we hebben voorraadverliezen geleden, dus onze prijs gaat omhoog. Maar wíj verkochten aan de pomp voor een vaste prijs.”

De gestegen benzineprijs begint voor klanten aan de pomp alweer te wennen, zegt Leus, al maken ze er wel regelmatig opmerkingen over aan de kassa. „Maar ze weten wel dat het niet aan ons ligt.”

Prijsstijging verbloemen

Leus weet alles van zijn bedrijf. Hoeveel liter benzine hij verkoopt per dag (40.000), waar de camera’s hangen (42 op deze locatie), hoelang het personeel in dienst is (33 jaar, bij de langst werkende) en wat de jongeren van de Landbouwschool graag eten.

Over een paar kwesties kan hij eindeloos puzzelen: wat wordt het beste verkocht op de schaarse schapruimte? En hoe bepaal je de ideale prijs aan de pomp? Wanneer is het goedkoop genoeg om te concurreren, maar duur genoeg om er iets aan over te houden?

Hij merkt in de winkel, maar ook bij zijn eigen leveranciers, dat de verpakkingen onder druk van de inflatie kleiner worden „om de prijsstijging te verbloemen”. Misschien, zegt hij als grap, moet hij driekwart liter benzine gaan verkopen alsof het een liter is?

Op tijd komen

Rob Leus is zeven dagen per week met de zaak bezig. Hij is bedrijfsleider, inkoper en bewaker ineen. Wordt een werknemer ’s nachts lastiggevallen door dronken klanten, dan doet Leus de nazorg. Van de week werden de wc’s en het portaal ’s nachts ondergekotst.

Het tekort aan personeel is een van de grootste problemen voor Leus en zijn concurrenten. „Dat is een zorg. Hoe vind je goeie mensen?” Leus heeft geluk dat de benzine-cao beter betaalt dan die van de winkeliers – dus hij kan met hen concurreren. De jongen die toevallig vandaag komt solliciteren, komt op tijd voor het gesprek. Dat alleen al is voor Leus reden om hem aan te nemen. Op tijd komen, netjes je werk doen – dat heeft een bedrijf als het zijne nodig.

Vreest hij niet dat personeel hoger loon zal eisen om zelf de boodschappen, die duurder zijn door de inflatie, te kunnen betalen? „Dat zou kunnen. Kijk, de meesten zijn al lang bij ons in dienst. Die krijgen iets boven cao-loon, afhankelijk van hun leeftijd. Maar als een van hen echt niet meer uitkomt door gestegen prijzen, dan ga je erover praten. Al is het volgende probleem dan: krijgt één werknemer meer, dan wil iedereen dat.”