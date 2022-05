Coldcaseteam: Sedar (13) was toevallig en onschuldig slachtoffer van ripdeal

De dertienjarige Sedar Soares, die in 2003 in Rotterdam doodgeschoten werd, kwam waarschijnlijk „toevallig” om het leven. Het coldcaseteam dat onderzoek doet naar de dood van de jongen gaat er nu van uit dat hij „het toevallige en volstrekt onschuldige slachtoffer” was van een ripdeal. De dood van Sedar werd ook wel de ‘sneeuwbalmoord’ genoemd; lang werd gedacht dat de tiener werd doodgeschoten omdat hij sneeuwballen gooide naar een automobilist.

Het coldcaseteam ziet nu af van het sneeuwballenmotief. „De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.” Op 1 februari in 2003 speelde Sedar met zijn vrienden op het parkeerdek van metrostation Slinge in Rotterdam, toen er vermoedelijk vanaf de straat onder het station werd geschoten. Een van de kogels raakte Sedar in het hoofd. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. Volgens het coldcaseteam vond op straat een ripdeal plaats, waarbij de ene criminele bende een andere berooft.

Lees ook: Hoe klom ‘afvoerputje’ Pendrecht op Rotterdam-Zuid uit diep dal?

Beloning van 40.000 euro

In 2020 vroeg het coldcaseteam opnieuw aandacht voor de zaak, waarna meerdere getuigen alsnog naar de politie zijn gestapt met nieuwe informatie. „De combinatie van de eerdere onderzoeksbevindingen en de nieuwe verklaringen van getuigen leidt ertoe dat het coldcaseteam nu uitgaat van een nieuw scenario.” Het onderzoek zal zich vanaf nu volledig richten op het ripdeal-scenario, schrijft de politie.

Het team hoopt dat meer getuigen zich melden die informatie hebben over de drugsdeal die Sedar fataal is geworden. De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de beloning voor de tip die leidt tot oplossing van de zaak verhoogd naar 40.000 euro. Er is ook een anonieme tiplijn geopend.

Al snel na de dood van Sedar kwam een Antilliaanse man, Gerald H., in beeld als verdachte. Hij reed een Honda Civic, de auto die destijds was gesignaleerd. H. werd in 2006 veroordeeld tot vijftien jaar cel voor moord. Maar later werd hij in hoger beroep weer vrijgesproken toen de belangrijkste getuige haar verklaring introk.