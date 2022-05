Bush verspreekt zich en noemt Irakoorlog ‘ongerechtvaardigd en wreed’

„Ik bedoel Oekraïne”, corrigeerde George W. Bush zich snel, nadat hij de invasie van Irak in 2003 „ongerechtvaardigd” en „wreed” had genoemd. De voormalige Amerikaanse president, onder wiens leiding de VS Irak in 2003 binnenvielen, deed de uitspraken woensdag tijdens een lezing op zijn eigen George W. Bush Presidential Center in Dallas. „Irak ook”, mompelde hij vervolgens, voordat hij naar zijn 75-jarige leeftijd verwees om de verspreking recht te zetten. Het publiek barstte daarop in lachen uit.

Politieke commentatoren zagen in de uitspraken van Bush een bekentenis van de verantwoordelijkheid van de Bush-regering voor de oorlog in Irak, die aan honderdduizenden mensen het leven kostte. Mehdi Hassan, van televisiezender MSNBC, sprak van „een van de grootste Freudiaanse versprekingen allertijden”.

Bush sprak in Dallas over het Russische politieke systeem en de oorlog in Oekraïne. Hij noemde verkiezingen in Rusland „gemanipuleerd”. Ook vergeleek hij tijdens de toespraak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky met de voormalige Britse premier Winston Churchill, die het Verenigd Koninkrijk leidde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Maar alle aandacht ging uit naar de verspreking van Bush. Zijn regering begon de oorlog in 2003 naar eigen zeggen om het regime van Saddam Hussein te ontdoen van massavernietigingswapens. Die werden echter nooit gevonden. In Nederland oordeelde de commissie-Davids in 2010 dat er geen volkenrechtelijk mandaat voor de inval in Irak bestond. Nederland gaf destijds politieke steun aan de inval.

Een journalist van Dallas Morning News deelde het bewuste fragment: