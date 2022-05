Brandweer Amsterdam erkent: pesten speelde rol bij zelfmoord brandweerman

De Amsterdamse brandweer heeft een schikking getroffen met de weduwe van brandweerman Memet Yildirir, die in december 2019 zelfmoord pleegde op een kazerne. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema deze donderdag aan de Amsterdamse gemeenteraad. In de verklaring erkennen Halsema en het korps voor het eerst dat pesten rol speelde bij de suïcide.

Yildirir (40) beroofde zichzelf in december 2019 van het leven op de kazerne aan de Marnixstraat, in het bijzijn van collega’s en zijn vrouw. Uit onderzoek van NRC bleek dat hij in de jaren ervoor langdurig en structureel gepest werd op de werkvloer. In een afscheidsbriefje schreef Yildirir dat zijn collega’s zijn leven „helemaal verwoest” hadden.

Zijn weduwe, Semra Aytemür, stelde de brandweer aansprakelijk voor de dood van haar man. Ze was ongelukkig over de manier waarop de korpsleiding en burgemeester Femke Halsema de suïcide hadden afgehandeld, zei ze tegen NRC. Zo werd Aytemür niet gehoord voor een rapport over de zorgverlening aan Yildirir, hoewel ze herhaaldelijk had aangedrongen op onderzoek. In het rapport werd nauwelijks aandacht besteed aan het pestgedrag van Yildirirs collega’s.

Vier zelfmoorden

In een verklaring stellen Halsema en en brandweercommandant Tijs van Lieshout nu dat ze „tot het inzicht [zijn] gekomen dat er binnen de organisatie een sfeer bestond die het mogelijk maakte dat er gepest werd, het pesten door de verantwoordelijken niet werd gemeld aan de korpsleiding, en het pesten een rol heeft gespeeld bij de suïcide van Memet Yildirir.”

De zelfmoord van Yildirir was de vierde in acht jaar tijd binnen het Amsterdamse korps. Bij tenminste twee van de andere brandweerlieden was ook sprake van pesten op de werkvloer. Vorige maand pleegde opnieuw een brandweerman van de kazerne op de Marnixstraat suïcide.

Over de inhoud van de schikking met de weduwe is verder niets bekend gemaakt. Onbekend is of de brandweer schadevergoeding betaalt aan Aytemür. Tegen NRC zei commandant Van Lieshout eerder dat het korps bereid was tot een „financiële genoegdoening”. Het zou om een „serieus bedrag” gaan, aldus de commandant.

Halsema en Van Lieshout verontschuldigden zich al eerder in de gemeenteraad voor de „juridisering van de omgangsvormen” met Aytemür. Ze zegden de raad toe dat er een „nieuw, onafhankelijk onderzoek” zou komen. In de schikking is nu afgesproken zo’n onderzoek er niet komt, zo melden betrokkenen.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.