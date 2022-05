Mark Rutte stapt uit de lift in de Tweede Kamer, samen met Sigrid Kaag loopt hij alle oppositiepartijen af om steun te zoeken voor de begroting, en op deze dinsdagmiddag komen ze net terug van hun gesprek met Geert Wilders. „Nu moeten we”, zegt Rutte, „dáárheen.” Hij wijst naar links. Ze moeten naar rechts.

De Tweede Kamer is sinds de zomer van vorig jaar weg van het Binnenhof, en in het tijdelijke gebouw aan de Bezuidenhoutseweg zag je net voor Kerst nog steeds Kamerleden en medewerkers verward om zich heen kijken. De liften gaan niet tot de begane grond, de gangen die erop uitkomen zijn soms lang, soms kort, met hoeken die geen negentig graden zijn. Zoals past bij de brutalistische bouwstijl.

Op dinsdag zie ik alleen nog twijfel bij Rutte en Kaag, maar zij komen ook bijna nooit verder dan de debatzaal op de eerste verdieping. Zelfs SGP-medewerker Menno de Bruyne, die op het eeuwenoude Binnenhof tienduizenden bezoekers had rondgeleid en in het nieuwe gebouw blééf verdwalen, liep in de meivakantie door de gang met een groep SGP’ers. Om te oefenen, zei hij. Daarna kon iedereen zich weer via Twitter bij hem aanmelden voor een rondleiding.

In de gang van de SP en BIJ1 lijkt de ruzie over de genderneutrale wc’s die BIJ1 graag wilde, te zijn gewonnen door BIJ1. Op de wc-deuren hangen geen briefjes meer met ‘mannen’ en ‘vrouwen’ erop. Als je goed kijkt, zie je nog wel dat op één deur ‘heren’ gekrast stond. En ik hoor dat er vaak over de wc-bril wordt geplast. Een probleem van veel medewerkers was de vergaderbel, die in élke kamer hard en schel klinkt bij stemmingen en plenaire debatten. Na de meivakantie stond die zachter. Maar een week later toch weer harder. Bij het eerste debat na de vakantie, met Kaag over het coronaherstelfonds, hadden de Kamerleden in het restaurant zo druk met elkaar staan praten dat ze de bel niet hoorden en Kaag een tijdje voor een bijna lege zaal stond.

Waar nog helemaal geen oplossing voor is: de gehorigheid. GroenLinks was het gebouw van tevoren gaan uitproberen en had ontdekt dat de meeste muren van papier lijken te zijn. Jesse Klaver kreeg een kamer aan het eind van de gang, waar de muren deels van beton zijn. Maar ook daar: als ik woensdagmiddag naast zijn kamer uit het raam kijk, hoor ik hem door de telefoon tegen iemand ‘dankjewel’ zeggen en ophangen.

Kamerleden denken nu dat het door de plafonds komt. Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het gebouw, doet er onderzoek naar. Tegen de groep SGP’ers noemde Menno de Bruyne het probleem ook, verder ging zijn uitleg vooral over politiek en architectuur.

Vorige week zette hij een foto op Twitter van het nieuwe gebouw, met veel beton, staal en blauwe lucht: de rondleidingen gingen weer beginnen. Niemand meldde zich aan.

