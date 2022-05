Beleggingsfraude kost Allianz ruim 6 miljard dollar

De afwikkeling van vorig jaar ontdekte, grootschalige beleggingsfraude is voor de Duitse verzekeraar Allianz uitgelopen op een kostenpost van ruim 6 miljard dollar (5,7 miljoen euro). Dat heeft het Münchense bedrijf woensdagavond bekendgemaakt. Allianz betaalt het Amerikaanse ministerie van Justitie na een schuldbekentenis een boete van 2 miljard dollar, en keert nog miljarden uit aan slachtoffers. Ook betaalt het 675 miljoen dollar aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC – een van de grootste boetes die deze instantie in jaren heeft uitgedeeld.

Met de betalingen komt een einde aan het zogenoemde ‘Structured Alpha’-schandaal. Een kleine, Amerikaanse vermogensbeheertak van Allianz met die naam schermde jarenlang met veel te lage beleggersrisico’s. Toen de coronapandemie uitbrak en de beurzen crashten, verloren veel klanten grote hoeveelheden geld. Daaronder zaten onder meer het pensioenfonds van het New Yorkse metrobedrijf en pensioenfondsen voor leraren.

Naast de boetes en de compensatie die Allianz betaalt wordt fondsmanager Gregoire Tournant, die Structured Alpha vanuit Florida runde, aangeklaagd voor fraude. Hij en twee partners beheerden op een zeker moment een vermogen van ruim 11 miljard dollar. De drie partners verdienden miljoenen dollars per jaar; hun fonds zelf leverde in totaal honderden miljoen euro’s op aan Allianz.

Uit data van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC bleek woensdag op welke manier de Frans-Amerikaanse Tournant beleggers soms wist binnen te halen. Zo sleutelde zijn team aan potentiële verliesscenario’s door deze handmatig aan te passen. Als een scenario mogelijk 42 procent verlies opleverde, werd dat in de presentatie voor beleggers 4 procent, aldus de Süddeutsche Zeitung.

München stelde geen vragen

Toen de affaire in de loop van 2020 naar buiten kwam, leverde dat veel vragen op over de controle en bedrijfscultuur bij Allianz (omzet in 2021: 148 miljard euro). Op het hoogtepunt van zijn bestaan leverde Structured Alpha ruim een kwart op van de opbrengst van alle vermogensbeheerders die onder Allianz vallen – die samen 600 miljard dollar beheerden, een veelvoud van de 11 miljard die Structured Alpha onder zijn hoede had. Op het hoofdkantoor in München leidde dat nooit tot enige vraagtekens. Toen de fraude naar buiten kwam, ontkende Allianz bovendien in eerste instantie alle betrokkenheid.

Toch kon het concern er uiteindelijk niet omheen schuld te bekennen, zoals het recentelijk dus heeft gedaan. In september 2021 vertrok bestuurslid Jacqueline Hunt al vanwege de kwestie, vlak nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend had gemaakt een onderzoek naar de verzekeraar te starten.

Het ministerie legt Allianz ook nog een verbod op om de komende tien jaar beleggingsproducten aan te bieden. De twee collega’s van fondsmanager Tournant hebben al schuld bekent, Tournant zelf blijft volhouden dat hij gewoon een beleggingsfonds heeft gerund. Alle drie hangen lange celstraffen boven het hoofd.