Het piept en kraakt in de Nederlandse economie. Dinsdag stelde het CBS dat de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar nog meer overspannen raakte dan zij al was. Ondernemers, instellingen en de overheid zitten te springen om personeel. Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal zeggen bedrijven dat ze in hun bedrijfsvoering het vaakst worden belemmerd door een personeelstekort. Stonden tegenover elke 100 werklozen eind vorig jaar nog 106 vacatures, dat aantal is nu gestegen tot een ongekende 133.

Tegelijkertijd is er eveneens een tekort aan materialen: van computerchips tot airco’s, tot nét dat ene kleine onderdeel dat nog mist om een product te voltooien. Energie is schaars, vooral door de oorlog in Oekraïne, en dat geldt ook voor voedingsmiddelen en bijvoorbeeld kunstmest. En daar bovenop ligt het vervoer van talloze producten stil, met name door het Chinese zero-Covidbeleid dat de mondiale transportketens verstoort. Veel producten zijn op dit moment eenvoudigweg niet leverbaar.

Energie, maar ook de tekorten aan materialen dragen bij aan de sterk oplopende inflatie die vrijwel de hele wereldeconomie in haar greep houdt. In Nederland is de geldontwaarding op dit moment rond de 10 procent. En ook al zorgt de Nederlandse methodologie vermoedelijk voor een lichte overdrijving in de hoogste daarvan, de cijfers zijn en blijven alarmerend.

De krapte op de goederenmarkt én de arbeidsmarkt kunnen zorgen voor een giftige cocktail, waarbij lonen en prijzen elkaar gaan achtervolgen in een spiraal omhoog. Tegelijkertijd lijkt de economische groei sterk af te nemen. De economische groei is, vergeleken met vorig jaar toen de Covid-maatregelen nog grotendeels in werking waren, groot. Maar vergeleken met afgelopen kwartalen is fors verlies van vaart af te lezen. Van kwartaal op kwartaal gemeten was de Nederlandse groei de afgelopen drie maanden nul procent.

Een vergelijking met de jaren zeventig gaat nooit letterlijk op, maar de overeenkomsten zijn er: een scherp oplopende inflatie bij een economische groei die fors vertraagt. Destijds werd er de term ‘stagflatie’ voor uitgevonden. En ook nu stelt het fenomeen beleidsmakers voor een dilemma; het steunen van de economie wakkert de loon-prijsspiraal alleen maar verder aan. Maar het aanpakken van de hoge inflatie met een oplopende rente en zuiniger overheidsbeleid duwt de economie over de rand van de recessie.

De Verenigde Staten namen destijds de leiding met een keuze voor de laatste optie. Draconische renteverhogingen om de inflatie uit de economie te stampen zorgden voor de diepe recessie van begin jaren tachtig. De reden waarom deze stappen zo drastisch moesten zijn was vooral het besluiteloze beleid van daarvóór, ingegeven door de heimelijke wens dat het probleem zichzelf wel zou oplossen, dus zonder dat er al te hard moest worden ingegrepen.

Zo ver is het nu nog niet. Maar hoewel de oorlog in Oekraïne vorig jaar niet kon worden voorzien, kan het zijn dat het probleem van oplopende inflatie en krapte al eerder is onderschat. Meer daadkracht lijkt vooral nodig bij het verkrappen van de uiterst ruimte monetaire politiek, waarbij de rentes in de eurozone nog steeds negatief zijn. Het achterop raken van dat beleid bij de economische werkelijkheid is het slechtste dat Nederland, en het Westen als geheel, kan overkomen. Want de rekening komt, en wordt hoger naarmate er langer wordt gewacht.