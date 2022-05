Wit-Rusland zet doodstraf op poging tot terrorisme

In Wit-Rusland kan binnenkort de doodstraf ook worden opgelegd aan mensen die zijn veroordeeld voor poging tot terrorisme. De autocratische leider Aleksander Loekasjenko heeft daartoe de benodigde wetgeving ondertekend, meldde het Russische persbureau Ria Novosti. Ook het parlement gaf zijn goedkeuring.

Wit-Rusland is het enige Europese land dat de doodstraf nog uitvoert. Volgens Amnesty International zijn er ook vorig jaar nog executies geweest – al noemt de mensenrechtenorganisatie geen aantallen. Die executies vinden plaats zonder vooraankondiging en in het geheim, en zonder dat de lichamen aan de nabestaanden worden teruggegeven.

De doodstraf kon al worden uitgesproken in geval van moord of terrorisme waarbij dodelijke slachtoffers vielen.

Het rechtssysteem wordt volgens Amnesty misbruikt om politieke tegenstanders van de president aan te pakken. Zo is de term ‘terrorisme’ opgerekt naar activisten die in 2020 in opstand kwamen nadat de verkiezingen in het voordeel van de al ruim 27 jaar heersende Loekasjenko waren gemanipuleerd. Ook betogers die toen met stenen gooiden, worden vervolgd voor terrorisme.

De uitbreiding van de doodstraf wordt nu in verband gebracht met activisten die hebben getracht spoorwegen te saboteren waarlangs Russische troepen en materieel naar het front in Oekraïne worden vervoerd. (NRC)