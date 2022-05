Russische tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Het klinkt even simpel als rechtvaardig. En met een relatief eenvoudige wetswijziging kan de Tweede Kamer het mogelijk maken.

De Tweede Kamer heeft met een overweldigende meerderheid van 138 stemmen een motie aangenomen die de regering verzocht „het initiatief te nemen een trustfonds op te zetten waarin de bevroren tegoeden van Rusland, Wit-Rusland en oligarchen uit die landen worden geplaatst, teneinde middelen ter beschikking te hebben voor de wederopbouw van Oekraïne”. Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft laten weten die motie niet te kunnen uitvoeren omdat het juridisch niet zou kunnen.

Tobias Cohen Jehoram en Eelco Meerdink zijn advocaten bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Hij heeft in zoverre gelijk, dat het uitvoeren van die motie niet eenvoudig is. Het bevriezen van tegoeden maakt ze immers nog niet beschikbaar voor andere doeleinden. Daarvoor zouden die tegoeden eerst geconfisqueerd of onteigend moeten worden. Het confisqueren van vermogen is geen reële optie: het strafrecht is hier niet op toegerust. Het zou bovendien ingewikkelde en langdurige procedures vergen, die gerust meer dan tien jaar kunnen duren. Zomaar onteigenen kan ook niet: het zou Nederland blootstellen aan aansprakelijkheid en vele gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld in het kader van investeringsverdragen.

Is er dan helemaal niets mogelijk? Wij denken van wel. Er zijn wereldwijd veel private schuldeisers die, vaak na al jarenlange procedures, vorderingen op Rusland toegewezen hebben gekregen. Het gaat vaak om omvangrijke vorderingen, die bijvoorbeeld verband houden met de annexatie van de Krim of onrechtmatige onteigeningen in Rusland. Wij treden als advocaten voor een van die schuldeisers op.

Schuldeisers mogen beslag leggen op bezittingen van de Russische Federatie om zo hun vordering op Rusland te innen. Zij worden er echter mee geconfronteerd dat Rusland zich in Nederland voor bijna al zijn tegoeden kan beroepen op zogenaamde soevereine staatsimmuniteit. Daarbij wordt snel aangenomen dat een buitenlandse staat – zoals Rusland – zijn tegoeden en vermogen inzet met een publieke bestemming. Een schuldeiser kan zich dan niet op die tegoeden verhalen. Zelfs staten die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid plegen kunnen zich verschuilen achter deze immuniteit, en slachtoffers kunnen naar gerechtigheid fluiten.

Weeffout

Die onrechtvaardige weeffout bracht ons op een idee. De Tweede Kamer kan een wet aannemen die bepaalt dat landen die door de regering zijn aangeduid als plegers van ernstige, internationaal erkende misdrijven, zoals genocide, staatsterrorisme, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zich niet langer voor bijna al hun vermogen kunnen beroepen op staatsimmuniteit. Een beperkt aantal specifieke tegoeden en activa van de aangewezen staat – zoals historisch cultureel erfgoed of tegoeden en activa die verband houden met de ambassade en de diplomatieke missie – moet volgens al bestaande internationale verdragen en gewoonterecht wel immuun blijven.

Een dergelijke wet zou alvast één wenselijke uitkomst hebben: minder middelen voor Rusland om zijn oorlog tegen Oekraïne te financieren. Die motivering ligt mede ten grondslag aan de vele sancties die Rusland inmiddels zijn opgelegd. Alleen daarom al zou de Nederlandse wetgever er goed aan doen een dergelijk initiatief te nemen. Bovendien: de voorgestelde wetgeving is in lijn met internationale ontwikkelingen op het gebied van immuniteit, en onderstreept dat dergelijke misdaden in een rechtsstaat als Nederland niet lonen.

Slachtoffers

Aan die wet kan nog een extra element worden toegevoegd dat tegemoet komt aan een duidelijke wens van de Kamer. De nieuwe wet kan er namelijk in voorzien dat een private schuldeiser die er gebruik van maakt, in ruil een heffing moet betalen die ten goede komt aan de slachtoffers van de misdadige staat. Private schuldeisers wordt het op deze manier makkelijker gemaakt hun vordering op Rusland te verhalen, omdat Rusland kan worden aangeduid als een staat die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid begaat. Daar kan tegenover staan dat van die schuldeisers verwacht wordt een bijdrage te leveren aan een fonds voor de wederopbouw van Oekraïne.

Dat fonds zou in beheer kunnen zijn van een internationale organisatie, of van de Nederlandse staat. De heffing kan bijvoorbeeld een door de wetgever te bepalen percentage zijn van het geld dat daadwerkelijk wordt verkregen door een beroep te doen op deze wet. Dat percentage zou hoog genoeg moeten zijn om een grote bijdrage aan het fonds te leveren, maar ook beperkt genoeg om het voor schuldeisers aantrekkelijk te houden een deel van hun vordering af te staan.

In essentie komt de wetswijziging dus neer op het gebruik van private vorderingen om het publieke doel te dienen. Zullen partijen gebruik maken van een regeling waarbij ze gevraagd wordt een flink deel van hun vordering op Rusland – waarop zij immers zelf volledig recht hebben – af te staan voor Oekraïne? Onze indruk is van wel. Partijen die vorderingen hebben op Rusland, hebben over het algemeen een bijzondere affiniteit met mensen die het opnemen tegen het misdadige Poetin-regime. Er zijn veel private partijen die hierdoor sneller gerechtigheid zouden kunnen krijgen én bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Illegaal onteigend

Wij kunnen niet voor al die partijen spreken, maar de cliënten die wij bijstaan zijn enthousiast voor dit idee. Dat betreft de voormalige aandeelhouders van Yukos Oil, ooit het grootste en meest succesvolle oliebedrijf van Rusland, dat in 2003 door Poetin illegaal werd onteigend. Na lang procederen is de Russische staat veroordeeld aan hen meer dan 50 miljard dollar te betalen.

De Tweede Kamer kan ervoor zorgen dat Rusland het recht niet langer ontloopt: schuldeisers van de Russische Federatie kunnen een deel van hun rechtmatige vorderingen makkelijker betaald krijgen terwijl zij tegelijkertijd een aanzienlijke bijdrage leveren voor de slachtoffers van de gruweldaden die Rusland in Oekraïne begaat.

