‘Uitverkoren’ rapper Cho: ‘Als ik schrijf laat ik tranen’

Drie verschillende kostuums van ‘glanzende, glinsterige stofjes’. Nog naar de kapper voor ingevlochten haar. Visuele verrassingen die nu geheim blijven. Een volledige band, met een dj voor extra stootkracht. Het wordt speciaal, zegt rapper/zanger Cho, over zijn concert van aanstaande zaterdag, waar hij al maanden aan werkt.

Giovanni Rustenberg (29), alias Cho, uit Amsterdam Zuid-Oost, zou eerst optreden in Paradiso, Amsterdam. Toen de grote zaal niet één keer maar twee keer uitverkocht raakte, werd besloten het concert te verplaatsen naar Afas (6.000 bezoekers maximaal). De extra kaarten waren in recordtijd - elf minuten - weg.

Zijn toenemende populariteit heeft Cho bereikt door de kracht van zijn muziek. Niet dankzij de aandacht van radio of media. Op ‘urban’ radio, zoals FunX, is hij te horen, maar op andere stations nauwelijks, waardoor hij ook zelden in de hitlijsten komt.

Cho is geliefd om zijn veelzijdige repertoire - van clubsongs tot liefdesliedjes - en om zijn rapkwaliteiten. Hij lijkt geen adem nodig te hebben, gestaag stromen de woorden uit zijn mond, haken zich aan elkaar, kronkelen en pulseren in een ritmische dans. Zijn taal is een mengsel van Nederlands, Surinaams en Engels.

Opscheppen is niet mijn belangrijkste onderwerp, maar een nieuwe Rolex beschouw ik als een trofee.

Cho komt rechtstreeks uit de sportschool, hij heeft zijn zweetband nog om. De dagen zijn vol met repetities met zijn banden beslissingen over welke liedjes hij wil spelen. Twee uur zal het optreden duren. Hij lacht: „Minstens”. Dankzij de aanloop van tien jaar heeft hij genoeg materiaal.

Zijn artiestennaam leende hij van een bijnaam uit zijn kindertijd, Giovanni. Maar zoals te zien op de hoesfoto van zijn meest recente album kun je zijn pseudoniem ook beschouwen als afkorting van ‘chosen’, het woord dat in grote letters over de breedte van zijn rug getatoeëerd staat. Chosen heette zijn laatste album, The Chosen Ones heet nu zijn band. ‘Uitverkoren’ is een woord dat hij vaak gebruikt. Cho voelt zich gezegend dat hij muziek kan maken.

Ooit wilde hij voetballer worden, net als zijn oudere broer, maar op een zondagochtend in de kerk werd hij ‘gekozen’, zo voelde het. De toen 16-jarige Giovanni had op verzoek van de dominee een rap gemaakt over de rol van Jezus en God in zijn leven. Zijn woorden hadden effect. „De mensen in de banken sprongen overeind, begonnen te huilen. Ze werden allemaal emotioneel.”

Op dat moment besloot hij rapper te worden. „Ik wilde rap naar een nieuw niveau tillen. Er waren voor mij al goede rappers. Maar er was behoefte aan iemand die de mensen werkelijk raakt.”

Sindsdien schrijft hij over alles dat zich in zijn leven afspeelt, over opgroeien in Amsterdam-Zuidoost, zijn familie, zijn carrière („Uitlaatklep was rap/ als ik schrijf laat ik tranen”). Dat hij ooit door het geloof was geïnspireerd weerhoudt hem niet van wereldse onderwerpen zoals Prada, Mercedes (‘Merry’) en orale seks. („Goeie wiepie - ‘neuken’ - maar ik hield niet echt van hoe ze me zoog”).

In hiphop hoort opscheppen er een beetje bij, zegt hij: „Bragging and boasting.” De gewoonte hangt samen met opgroeien in armoede. „Opscheppen is niet mijn belangrijkste onderwerp, maar een nieuwe Rolex beschouw ik als een trofee. Daar rap ik over. Mensen zoals ik, die van niets iets maken, mogen trots zijn. Het is een beloning voor onszelf.”

Nu loopt hij „niet meer zo warm” voor dure merken. „Die materiële zaken zijn een beetje inhoudsloos. Nu vind ik andere dingen belangrijk.” Hij somt op: „Familie, vrienden, oprechtheid, loyaliteit, liefde.”

Giovanni Rustenberg, alias rapper Cho Foto Andreas Terlaak

Hij is ‘altijd’ aan het werk, liefst in zijn eentje in de studio, in volle concentratie. Hij haalt het beste uit zichzelf als hij alleen is. „Als ik gek kan doen, lekker fout kan gaan.” Cho noemt zich introvert, maar hij uit zich in zijn teksten. Het oudere ‘Aan De Kant’ gaat over de zelfmoord van zijn oma, op zijn elfde („Me zusje keek me aan en vroeg me ‘Ey, is oma dood?’”).

De tekst beschrijft ook het effect op hemzelf: „Er zijn dingen die ik nooit bespreek/ Zet me gevoelens liever aan de kant.” Toch schreef hij een nummer over de gebeurtenis. Het werd een indrukwekkend en rauw verslag. Niet een makkelijk lied om live uit te voeren, zegt hij. „Eén keer heb ik het gedaan. Terwijl ik zong moest ik keihard janken. Ik schaamde me een beetje, maar het was niet te stoppen.”

Op Chosen is zijn relatie met God de rode draad. In ‘Why Me’ zegt hij: „Soms vraag ik Gado hoezo heeft u me gekozen/ Kom van een plek waar als er honger is ze roven/ Pas als je dede [dood] bent geven ze je die rozen’.”

Sinds het opnemen van dit album voelt hij zich ‘herboren’. Er begon een nieuwe fase in zijn leven en carrière. „Dat komt door ouder worden, dingen beter snappen, groei in de muziek”, zegt hij. „Ik heb het gevoel dat mensen me beter begrijpen. En ik hun. In het verleden had ik moeite met bekendzijn. Ik ben ook maar een mens, ik heb niet altijd zin in een selfie of een foto. Nu ik sterker in mijn schoenen sta, begrijp ik hoe ik ermee moet omgaan.”

Zaterdag staat hij op het podium van Afas Live, min of meer om de hoek van waar hij opgroeide. Zijn hele familie zal er bij zijn: zijn zevenjarige dochter, zijn vader en moeder - voor haar is het zelfs de eerste keer („Ze is nogal introvert”). Eén van zijn tantes durft nauwelijks te komen, „Ze is bang dat ze te emotioneel wordt.”

Voor Cho zelf betekent dit concert grote erkenning. Hij heeft daar zelfs een plaat over gemaakt, waarop elke tekst verwijst naar dankbaarheid jegens de fans. De ep, binnenkort te verschijnen, heet Thnx.

Optredens Cho: 21 mei Afas Live, Amsterdam; 25 juni Oh My, Rotterdam; 1 juli Woo Hah!, Hilvarenbeek. Inl: chomusic.nl

