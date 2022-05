Streep door duizenden studentenwoningen bij Schiphol wegens ‘vliegtuiglawaai’

Het grote tekort aan studentenwoningen in en bij Amsterdam kan niet worden opgelost op de braakliggende grond bij campus Uilenstede. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die woensdag oordeelde dat het bestemmingsplan van de gemeente Amstelveen — meer dan vierduizend woningen bouwen, waarvan 2.500 voor studenten — in strijd is met het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). De beoogde studentenbuurt ligt pal onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan en dat zou onoverkomelijke gezondheidsrisico’s voor nieuwe bewoners met zich meebrengen.

Naast het braakliggende terrein, vroeger een kantorenbuurt, wonen al meer dan vijftig jaar zo’n 3.500 studenten op campus Uilenstede — gebouwd voordat de Wet luchtvaart van kracht werd. Die hebben geen last van het geluid van overvliegende vliegtuigen, vertelden sommigen vorig jaar aan NRC. Een ander argument tegen het bestemmingsplan is dat geluidsoverlast op lange termijn kan leiden tot verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Woningtekort

Studenten wonen echter niet lang genoeg in een studentenwoning om serieuze klachten te ontwikkelen, bevestigde de GGD eerder in een advies. Ook de provincie Noord-Holland, studentenvakbond ASVA, de Amsterdamse universiteiten en Schiphol steunden de plannen voor de nieuwe studentenwoningen in Amstelveen. Volgens kenniscentrum Studentenhuisvesting Kences was er vorig jaar een tekort van 26.500 studentenwoningen. Naar schatting ligt dat tekort in Amsterdam rond de zesduizend woningen.

Uiteindelijk heeft zich één instantie tegen het bestemmingsplan gekeerd: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die houdt haar wettelijk vereiste ‘verklaring van geen bezwaar’ in, waardoor de Raad van State definitief een streep door de bouw van het studentencampus heeft gezet. „Dat er een woningtekort is, wordt door iedereen erkend”, zei de Inspectie vorig jaar tegen NRC. „Maar dat is volgens het LIB geen bijzondere omstandigheid om af te wijken van de bestaande regels.”