Rutte: gewiste sms-berichten niet meer te achterhalen

De gewiste sms-berichten van premier Mark Rutte zijn niet meer te achterhalen door zijn provider, schrijft hij woensdagavond laat aan de Tweede Kamer. Ook stelt hij in zijn brief dat de mediaberichten dat er maar twintig sms-jes konden worden opgeslagen in zijn oude Nokia-telefoon niet kloppen.

Fractievoorzitter Jesse Kaver van GroenLinks stelde na de publicatie van de Volkskrant woensdagochtend over het jarenlang wissen van sms-berichten door Rutte dat „alles op alles moet worden gezet om de gewiste sms’jes via de provider weer boven water te halen.” Maar dat is volgens de premier onmogelijk. „Desgevraagd heeft de provider gemeld dat sms-berichten niet kunnen worden achterhaald”, schrijft hij woensdagavond laat aan de Kamer. „Deze berichten worden niet opgeslagen. De provider bewaart ten behoeve van ‘billing’ gedurende een periode van een aantal maanden enkel zo genoemde metadata.”

Lees ook: Rutte bepaalde zélf welke sms’jes belangrijk waren en welke niet - en dat wringt

De Volkskrant schreef dat er slechts ruimte zou zijn voor twintig sms-jes op de telefoon van Rutte, waardoor hij noodgedwongen elke dag zijn inbox moest legen, maar dat getal is volgens Rutte niet correct. „Het aantal van 20 sms-berichten, dat wel genoemd wordt in mediaberichten, klopt niet, maar mijn oude Nokia-telefoon werkte trager naarmate er meer berichten in werden opgeslagen.”

Openheid en nieuwe bestuurscultuur

De oppositie concludeerde woensdag dat Rutte weinig belang hecht aan openheid en de nieuwe bestuurscultuur en ziet hier het zoveelste voorbeeld in van Ruttiaans toedekken. Deze donderdag moet hij zich in een Kamerdebat verantwoorden voor het wissen van zijn sms-jes. In zijn brief legt de premier uit waarom hij denkt zich aan de richtlijnen te hebben gehouden, zoals die zijn vastgelegd in de zogeheten Handreiking voor de Rijksoverheid voor het bewaren van chatberichten.

„Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan van relevante chatberichten, en derhalve ook voor het beoordelen van de relevantie van chatberichten, zoals ook in de Handreiking wordt gesteld. De medewerker is als deelnemer aan de chatconversatie het beste in staat om goed in te schatten welke berichten bij de bestuurlijke besluitvorming van belang zijn en dus bewaard moeten worden.”

Sinds vorige week heeft Rutte een smartphone in gebruik, dat is naar eigen zeggen omdat hij voor een privéreis naar de Verenigde Staten ging, waar zijn Nokia niet werkte.