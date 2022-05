Vrijdagmiddag zie ik twee studentes zoekend rondlopen op mijn afdeling op de universiteit. Ze zoeken een computer om iets te printen. Ik bied hulp aan. „Mail het maar even”, zeg ik. „Dat zou heel fijn zijn. Het moet vandaag”, zeggen ze.

Meewarig denk ik terug aan mijn eigen studententijd, met last minute inleveren van papers. Ik ben blij dat ik kan helpen en geef mijn e-mailadres, zodat ik het kan printen. In mijn mail verschijnt een retourbon voor online bestelde kleding.

