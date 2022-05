Première van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) afgelast door staking

De première van De Toverberg van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) is eind april afgelast omdat technici van de productie staakten. De werkdruk is volgens de technici al jaren te hoog en ITA had ook na eerdere noodkreten niet genoeg gedaan om dat op te lossen, zo meldt De Volkskrant op basis van interne communicatie en bronnen. Toen tijdens een try-out een technisch medewerker onwel werd, besloot de rest uit solidariteit het werk neer te leggen. Na het spelen van de uitgestelde première werd alsnog het merendeel van de voorstellingen afgelast.

Er was al eerder openlijk onvrede bij de voor het theater cruciale technicische afdeling. Na de fusie tussen Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg die in 2018 werd afgerond, schreven de technische afdelingen in 2019 brandbrieven over de sterk toegenomen werkdruk, het gebrek aan waardering en steun vanuit de directie, en langdurig zieke collega’s. Op het instellen van werkgroepen na is niets met die klachten gedaan, zeggen (oud)technici van ITA volgens de Volkskrant.

De problemen zijn volgens hen te wijten aan de (over)volle programmering (inclusief commerciële verhuur van de zalen en de tournees), het grote aantal gastregisseurs, hetgeen leidt tot veel ad hoc werk, en de toenemende technische complexiteit van de producties. Daarbij zou bovendien onvoldoende rekening worden gehouden met de bezwaren en bedenkingen van de technische staf, een afdeling waar nu 48 mensen werken.

In een reactie op de afgelaste première laat ITA weten: „De werkdruk rond de productie De Toverberg was voor enkele technici tot onze spijt te hoog, met ziekte en een annulering van de première als gevolg.”

ITA zegt ook zich ervan bewust te zijn dat de „artistieke en technisch uitdagende producties veel van de technici vragen”.

ITA erkent ook dat er problemen zijn met de bezetting. Na de brieven van 2019 zijn weliswaar de budgetten verhoogd en is de formatie verruimd, maar corona gooide roet in het eten. „Hierdoor zijn er nog steeds meerdere openstaande vacatures, ondanks dat er voldoende budget voorhanden is tot uitbreiding.” En ITA staat daar niet alleen in, laat de organisatie weten. „De vraag naar personeel is gegroeid, terwijl het aanbod achterblijft. Ook technici kiezen vaker voor een freelance bestaan. ITA is geen uitzondering op deze ontwikkeling, ook niet binnen de cultuursector.”

Wel zouden er afspraken gemaakt zijn om de werkdruk in de gaten te houden. „Het theater kent een bijzondere dynamiek, waarbij het aantal uren in bepaalde perioden soms hoog kan oplopen. Nieuwe maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat technici daar overheen gaan.” Op dit moment zijn er 3 zieken van de totale ploeg van 48 medewerkers.