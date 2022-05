‘Premier Rutte wiste jarenlang dagelijks sms’jes van zijn telefoon’

Premier Mark Rutte heeft jarenlang dagelijks ontvangen berichten van zijn telefoon gewist, omdat zijn toestel niet genoeg opslagruimte had om alles te bewaren. Dat zei de Landsadvocaat dinsdag in een rechtszaak die was aangespannen door de Volkskrant, zo meldt dat dagblad woensdag. Of Rutte daarmee de Archiefwet heeft overtreden, die vastlegt dat bestuurders bepaalde correspondentie moeten bewaren, is volgens de krant niet duidelijk.

Rutte gebruikte jarenlang geen smartphone om op te werken, maar een oud toestel met druktoetsen. De premier had in diezelfde periode ook een andere telefoon met meer opslagruimte, maar deze gebruikte hij naar eigen zeggen alleen om het nieuws op te volgen. De Rijksvoorlichtingsdienst zei tegen de Volkskrant dat die telefoon „niet in alle landen in voldoende mate werd ondersteund”. Sinds donderdag zou de premier een werktelefoon gebruiken met meer geheugen.

Omdat de telefoon die hij gebruikte weinig opslagruimte had, deed Rutte de afgelopen jaren aan „realtime archivering”, zo zei de Landsadvocaat. Hij kon maximaal twintig sms’jes bewaren en bepaalde daarom zelf of een tekstbericht behouden of vernietigd moest worden. Sms’jes die hij belangrijk achtte, zou de premier hebben doorgestuurd naar ambtenaren. De rest verwijderde hij. Rutte onderscheidde zich daarmee van bewindspersonen „die alles tot in de lengte der dagen bewaren”, aldus de Landsadvocaat. „Ik zou willen dat meer bestuurders het zo zouden doen.”

Openbaarheid

De Archiefwet legt vast dat sommige correspondentie van bewindspersonen en overheidsorganen bewaard moet worden, onder meer om uit te kunnen leggen aan het publiek - zoals Kamerleden en journalisten - waarom bepaalde (politieke) keuzes gemaakt zijn. Voor elke overheidsinstantie bestaan selectielijsten die bepalen welke correspondentie moet worden gearchiveerd. Deze berichten kunnen via de Wet open overheid (Woo) - sinds 1 mei de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - worden opgevraagd.

Of sms’jes en andere berichtendiensten, zoals WhatsApp, ook onder de openbaarheidsverzoeken vielen, was lang onduidelijk. In 2019 oordeelde de Raad van State dat sms-berichten ook opgevraagd konden worden. De Volkskrant deed vorig jaar een beroep op de Wob en kreeg daarmee inzage in een reeks sms’jes van Rutte.

Tussen de berichten die de Volkskrant onder ogen kreeg, zaten alleen sms’jes die Rutte aan zijn eigen ambtenaren had gestuurd. Ook zou er om aan het verzoek van de krant te voldoen nooit naar berichten in de telefoon van de premier zijn gezocht, maar alleen in die van ambtenaren. De krant achtte die „beperkte correspondentie ongeloofwaardig”. In de rechtbank bleek dinsdag dat opnieuw zoeken in de telefoon van de premier geen zin zal hebben.

Lees ook: ‘Nieuwe bestuurscultuur’: wat kwam er van Ruttes goede voornemens terecht?