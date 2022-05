Maandagavond protesteerden ‘maximaal vijftien personen’ op het Mediapark tegen de terugkeer van het programma Vandaag Inside. Ze hielden spandoeken en borden omhoog met teksten als „Stop die kaars in je eigen aars”, waarmee ze verwezen naar wat inmiddels ‘het kaarsincident’ wordt genoemd: een al of niet verzonnen verhaal van stamgast Johan Derksen dat ging over het inbrengen, in een latere versie „het tussen de benen zetten”, van een duizendurenkaars bij een ontklede, dronken vrouw die eerder in een huiselijke setting met een andere dronken vrouw over hem en „de keeper van Veendam” heen had gekotst.

„Helemaal ondergekotst”, vatte Johan Derksen de gezelligheid in zijn verhaal samen.

De al dan niet verzonnen bekentenis leidde tot een brede maatschappelijke discussie met allerlei niet meer te volgen aftakkingen die soms tot diep in de jaren zeventig reikten met een duider – Angela de Jong, televisierecensent van het AD – die in alle andere talkshows verscheen. Het kots en kaarsverhaal was duidelijk haar finest moment.

Samengevat: het programma verdween door zelf-canceling en kwam uit zichzelf dus ook weer terug.

Gestreeld en gekrast en met een record aantal kijkers.

Johan Derksen verwende zijn fans met een opgestoken middelvinger naar zijn criticasters, de andere vaste gast René van der Gijp leek zelf niet te snappen waarom hij niet één keer kon lachen, presentator Wilfred Genee was gewoon Wilfred Genee en schrijfster Heleen van Royen wier zoon op de redactie van het programma werkt paste perfect in de mannenpraatgroep.

De uitzending was verder niet legendarisch.

Als mijn kinderen later vragen naar deze tijd zal ik ze proberen uit te leggen wat dit alles met vrijheid van meningsuiting te maken had en hoe we toen collectief op de bodem van de put naar elkaar zaten te kijken. En hoe we later ook weer omhoog klauterden, want het is altijd een golfbeweging: we gaan ook weer naar boven mensen! Ooit komt de dag dat het gesprek niet meer gaat over al doen niet gedwongen seks met een duizendurenkaars, maar net als in andere landen over literatuur en cultuur.

Maar nu nog niet!

Een dag na de demonstratie tegen het hervatten van het programma wandelde uw columnist over het Mediapark. Ik stopte bij een prullenbak waar de beveiliging alle spandoeken en vlaggen van de demonstranten had neergelegd. Het was onduidelijk of dit een extra service was voor als de demonstranten ook rondom de tweede uitzending wilden komen schreeuwen of dat al die spullen gewoon niet in de prullenbak pasten. Triomfantelijk tussen al die rotzooi: een Palestijnse vlag.

Wat hebben de Palestijnen hier nou weer mee te maken?

Ik hoop niets

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.