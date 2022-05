Opnieuw moeten tientallen asielzoekers in Ter Apel op stoelen slapen

Ongeveer vijftig asielzoekers zullen de nacht van woensdag op donderdag moeten doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving van persbureau ANP. Het is de derde keer in ruim een week dat het centrum in de Groningse plaats niet genoeg bedden heeft voor het aantal aangekomen asielzoekers.

Het opvangcentrum in Ter Apel, waar plek is voor 2.000 asielzoekers, is vol en het lukte de organisatie niet om de ongeveer vijftig asielzoekers met een bus naar de noodopvanglocatie in het Brabantse Roosendaal te brengen. Het COA heeft volgens de woordvoerder woensdag veel moeite gedaan om vervoer te vinden voor de mensen die in Roosendaal ondergebracht zouden worden, maar door problemen op het spoor in Noord-Nederland waren er al extra bussen in gebruik. Daarnaast kreeg de organisatie van busmaatschappijen te horen dat veel bussen in gebruik zijn voor schoolreisjes. Volgens het COA zijn er zo snel geen andere vervoersmogelijkheden.

Asielzoekers die zich woensdagavond laat nog melden in Ter Apel moeten ook in de wachtruimte van de IND slapen. Volgens de COA-woordvoerder is het onduidelijk hoeveel plek er in die wachtruimte is. Vijftig andere asielzoekers konden woensdag wel worden overgebracht naar een noodopvanglocatie in het Gelderse Beuningen.

Noodopvang in sporthal

De Drentse gemeente Westerveld regelt voor de komende week noodopvang voor honderd asielzoekers uit Ter Apel. De groep wordt vanaf donderdagmiddag tot naar verwachting 27 mei opgevangen in een sporthal in Vledder. De woordvoerder van het COA laat weten „heel blij” te zijn met de hulp van Westerveld, maar verwacht dat de problemen hiermee ook voor de komende week niet zijn opgelost.

Dinsdag werden zo’n honderd asielzoekers naar een noodopvanglocatie in Emmen gebracht. Daardoor hoefden er de nacht van woensdag op donderdag geen asielzoekers op stoelen te slapen in Ter Apel.